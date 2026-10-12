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Sismo en Panamá | Tres pacientes trasladados desde Azuero permanecen en UCI del Hospital Santo Tomás

Una joven de 20 años fue trasladada desde la provincia de Los Santos y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santo Tomás, tras resultar herida por el colapso de una estructura durante el terremoto del pasado viernes 9 de octubre. Su abuela también resultó herida con una fractura de fémur. Además, otros dos pacientes masculinos fueron trasladados desde el Hospital Anita Moreno y también se encuentran en UCI.