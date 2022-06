Subsidio de combustible en Panamá: ¿Se puede acumular?

Ordoñes, destacó que actualmente las cuatro petroleras que operan en Panamá se han incorporado al programa de Combustible Solidario y hay más de 300 estaciones de combustibles que están brindando este servicio a nivel nacional.

Por otro lado, dio a conocer que próximamente no se descarta la posibilidad de extender este beneficio al sector de pesca artesanal.

¿Cuáles son los requisitos?

Ordóñez indicó que actualmente los requisitos son más fáciles para los transportistas al momento de hacer efectivo este subsidio, destacando que en diciembre se pedían ciertos requisitos para poder otorgar esta ayuda y ahora continúan con requisitos y con roles lo que es más fácil al sector transporte.

"Al inicio se pedía un PIN, ahora mismo el sector transporte no se tiene que registrar en ninguna plataforma, simplemente la persona va a la estación de combustible con su vehículo que utiliza para dar el servicio a pasajeros, le toman foto a la placa particular y a la placa de transporte, estas placas deben coincidir en el Registro Vehicular, deben estar ligadas, y se le escanea la cédula al conductor para tener un control de quien es la persona que fue a utilizar el bono de combustible", explicó Ordóñez.

El titular de la ATTT adelantó que se ha extendido una línea de teléfonos 502-0547 o 502-0548 o llamar al 311, mensajes de WhatsApp al 6980-3137, para que verifiquen si están dentro del listado de Registro Vehicular para recibir el beneficio.