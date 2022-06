Subsidio del Combustible: ¿Cómo saber si eres beneficiario?

El motivo por el cual no son registrados los vehículos según el presidente de la asociación es porque el equipo no es utilizado para ser manejado en el transporte diario si no en el campo, objetivo por el cual son comprados. El motivo por el cual no son registrados los vehículos según el presidente de la asociación es porque el equipo no es utilizado para ser manejado en el transporte diario si no en el campo, objetivo por el cual son comprados.

Solo el 5% de los vehículos tienen registro porque son pagados con préstamos bancarios, pero lo demás no, debido a que no es necesario en pues son utilizado en los campos de sembradío. No quieren cerrar calle, pero necesitan una pronta respuesta por el momento agotaran todas las medidas de dialogo porque necesitan cubrir parte de sus gastos. Asegura el presidente.

Sánchez, ha solicitado ayuda del estado para que evalúen dicha situación pues muchos agricultores han resultado afectados al ser limitados en obtener el beneficio del subsidio del combustible, luego que ahora el precio de la gasolina subió en todo el país.

Lo que piden al Ministerio de Agricultura

El vocero de la Asociación, hace un llamado de atención al ministro de Agricultura para que en conjunto con la Autoridad del Transito busquen una alternativa y así los agricultores puedan adquirir el beneficio.

Los productores de arroz están viviendo el incremente de los producción y combustible por tal motivo no pueden acceder al subsidio del combustible y más ahora que ha sido elevado los precios, solicitamos al ministro que nos colabore para tener un ajuste en los requisitos del beneficio, manifiesta Sánchez

¿Qué dice la ATTT?

Por otro lado, el director de la institución Carlos Ordoñez, indicó que los traites ahora son más fáciles para los transportistas al momento de hacer efectivo este subsidio, destacando que en diciembre se pedían ciertos requisitos para poder otorgar esta ayuda y ahora continúan con requisitos y con roles lo que es más fácil al sector transporte.

"Al inicio se pedía un PIN, ahora mismo el sector transporte no se tiene que registrar en ninguna plataforma, simplemente la persona va a la estación de combustible con su vehículo que utiliza para dar el servicio a pasajeros, le toman foto a la placa particular y a la placa de transporte, estas placas deben coincidir en el Registro Vehicular, deben estar ligadas, y se le escanea la cédula al conductor para tener un control de quien es la persona que fue a utilizar el bono de combustible", explicó Ordóñez.