Terremoto en Panamá deja su primera víctima fatal: esto se sabe del caso

El terremoto de magnitud 7.5 registrado en Panamá el viernes 9 de octubre de 2026 dejó su primera víctima fatal confirmada. Se trata de Elena Barría, de 68 años, quien resultó gravemente herida durante el movimiento sísmico en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, y falleció el miércoles 14 de octubre.

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¿Qué le ocurrió a Elena Barría durante el terremoto?

Según los reportes sobre el caso, Barría sufrió graves heridas cuando una pared de su vivienda colapsó durante el terremoto en Macaracas.

La mujer fue rescatada y recibió atención médica tras el incidente. Posteriormente, fue trasladada a la Ciudad de la Salud, en la ciudad de Panamá, donde permaneció hospitalizada.

Este miércoles se confirmó la primera muerte producto del sismo de magnitud 7.5 registrado en Panamá el pasado viernes 9 de octubre.



Se trata de la señora Elena Barría de 68 años, oriunda de Macaracas, en la región de Azuero, quien resultó herida tras quedar atrapada por la… pic.twitter.com/vsnBDI3XI3 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó su fallecimiento a las 3:42 p.m. del miércoles 14 de octubre, cinco días después del terremoto.

CSS confirma fallecimiento y expresa condolencias

Mediante un comunicado, la institución lamentó la muerte de Elena Barría y extendió sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos.

La CSS también reconoció la fortaleza demostrada por la paciente y su familia durante el proceso de atención médica y reiteró su compromiso de brindar atención con humanidad, respeto y dedicación.

El fallecimiento de Barría constituye la primera muerte confirmada relacionada con el terremoto del 9 de octubre, que ocasionó daños en viviendas e infraestructuras de distintas provincias del país.