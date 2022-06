Trabajadores de la AAUD seguirán en paro hasta obtener respuestas concretas

Más temprano marcharon desde Curundú hasta la Asamblea Nacional, y luego hasta la Presidencia, pero no lograron reunirse con el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

Una comisión los atendió y entregaron un pliego de peticiones, sin embargo, al no recibir respuestas decidieron continuar con el paro.

“Nosotros no logramos hablar con el Presidente ni con el Vicepresidente porque no se encontraban en la Presidencia. Dice que el pliego de peticiones que nosotros le dimos lleva un proceso, que ahora en la tarde hacen el informe, lo suben a Presidencia para que el presidente lo revise, pero nosotros estamos dispuestos a que si ellos no nos dan una respuesta concreta el paro continúa”, dijo una de las voceras de los trabajadores.

De acuerdo con los trabajadores, solicitaron al director de la AAUD, Pedro Castillo, un aumento de 300 dólares, pero la respuesta fue que no había presupuesto, por lo que se acordó un aumento de 250 dólares, 100 dólares en octubre de 2021 y 150 dólares en marzo de 2022 que aún no han recibido.

Según las voceras, hay trabajadores con más de 20 años ganando un salario entre 600 dólares y 700 dólares, y sin permanencia.

Castillo dijo que el pago de 100 dólares en octubre de 2021 se hizo efectivo, y en julio de este año se hará el próximo pago. Además, se les hizo efectivo el pago de un bono de Navidad.