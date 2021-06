Tribunal de Apelaciones confirma decisión de la juez de garantías de negar la prescripción del caso pinchazos

https://twitter.com/PGN_PANAMA/status/1400942513196838916 #Audiencia| En audiencia de apelación, a petición del Ministerio Público, Tribunal Superior de Apelaciones confirma decisión de Juez de Garantías, de la negación de la solicitud de prescripción de la acción penal, a un expresidente de la República, por caso "Pinchazos". pic.twitter.com/WlH7aXJti9 — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) June 4, 2021

Tras esta decisión el fiscal Superior, Ricaurte González informó sobre estos resultados.

"Acaba de culminar la audiencia indicando pues que en efecto la decisión de la juez de primera instancia, esto quiere decir que la prescripción, que fue alegada por la defensa y que era motivo de la apelación no corresponde, no ha sido acreditada, no ha sido aprobada y por lo tanto de la juez Elkis Martínez es la correcta, es la apropiada en este sentido negarlo, pues no se dieron los insumos ni los elementos para considerar que este fenómeno jurídico ha acontecido en este momento, de igual manera se desestimó las apelaciones presentadas por los licenciados Rosendo Rivera y David Cuevas considerando que con la decisión de primera instancia no se había afectado ninguno de sus intereses como querellantes, por lo tanto no debió accederse a ese recurso. De igual manera se pronunció fibnalmente el Tribunal de Apelaciones indicando, con relación a una advertencia de inconstitucionalidad, que no corresponde al Tribunal Superior conocer al respecto y por esa razón no entró al tema o al fondo resolver esta situación, así que el Ministerio Público le informa a la ciudadanía que estamos preparados", señaló González.

https://twitter.com/PGN_PANAMA/status/1400955996449775617 #Entrevista | El Fiscal Superior Ricaurte González informa sobre resultados de audiencia de apelación en caso "Pinchazos". pic.twitter.com/HeQ4IuvYIU — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) June 4, 2021

Y con esta nueva decisión se mantiene la fecha del 22 de junio como la señalada por la Segunda Oficina Judicial de Panamá para un nuevo juicio oral al expresidente Ricardo Martinelli por la presunta comisión de los delitos de interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones acogió un recurso de anulación presentado por el Ministerio Público (MP) contra el fallo que declaró no culpable al expresidente Martinerlli por el caso pinchazos.

Cabe agregar que el expresidente Martinelli en días pasados informó que se había operado cinco vértebras de la columna y se recuperaba de la cirugía.