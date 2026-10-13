Panamá Nacionales -  13 de octubre de 2026 - 15:10

Tribunal Electoral mantiene atención en Panamá: estas oficinas siguen cerradas tras el terremoto

El Tribunal Electoral mantiene los servicios de cedulación y Registro Civil en sus oficinas operativas, pero varias sedes continúan cerradas tras el terremoto.

Tribunal Electoral mantiene atención en Panamá.

Tribunal Electoral mantiene atención en Panamá.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El Tribunal Electoral (TE) informó este martes 13 de octubre que mantiene los servicios de Registro Civil, Cedulación y Organización Electoral en su sede principal de Ancón y en las oficinas regionales y distritales que continúan operativas, pese a la emergencia nacional ocasionada por el terremoto del viernes 9 de octubre de 2026. Sin embargo, varias instalaciones en Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé permanecen cerradas al público por razones de seguridad.

La institución aclaró que la suspensión establecida mediante el Decreto n.° 13 del 12 de octubre de 2026 corresponde a los términos legales de determinados procesos administrativos, electorales y jurisdiccionales, y no implica la paralización general de los servicios de atención al ciudadano.

¿Qué oficinas del Tribunal Electoral permanecen cerradas tras el terremoto?

De acuerdo con las evaluaciones técnicas realizadas por la institución, se mantiene suspendida la atención presencial en las siguientes dependencias:

Veraguas

  • Sede regional del Tribunal Electoral.

  • Juzgados del segundo distrito jurisdiccional.

  • Oficina distrital de Mariato.

  • Oficina distrital de Río de Jesús.

  • Oficina distrital de Soná.

Herrera

  • Oficina regional del Tribunal Electoral.

  • Oficina distrital de Santa María.

  • Oficina distrital de Las Minas.

  • Oficina distrital de Pesé.

Los Santos

  • Sede regional ubicada en Las Tablas.

  • Oficina distrital de Guararé.

  • Oficina distrital de Pedasí.

  • Oficina distrital de Tonosí.

  • Oficina distrital de Macaracas.

  • Oficina distrital de La Villa de Los Santos.

Coclé

  • Sede regional del Tribunal Electoral.

El TE explicó que las restricciones responden a los resultados de las inspecciones técnicas y que estas instalaciones todavía no reúnen las condiciones necesarias para brindar atención presencial.

¿Dónde realizar inscripciones de nacimientos y defunciones?

Para garantizar la continuidad de los trámites esenciales del Registro Civil, el Tribunal Electoral habilitó puestos de atención alternativos en tres provincias:

  • Herrera: Hospital Cecilio Castillero, junto a la puerta principal.

  • Los Santos: afueras del edificio sede del Tribunal Electoral, en Las Tablas.

  • Veraguas: Hospital Luis Chicho Fábrega.

Estos puntos están destinados específicamente a la inscripción de nacimientos y defunciones, según el comunicado oficial.

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