Universidad de Panamá oficializa emisión de diplomas digitales y certificados electrónicos

La Universidad de Panamá (UP) oficializó su transición hacia la transformación digital con la aprobación de la emisión de diplomas y certificados en formato electrónico. Esta medida, que moderniza los procesos académicos y administrativos de la primera casa de estudios, fue establecida mediante la Resolución N.° 7-26-SGP, aprobada por el Consejo Académico el pasado 4 de marzo de 2026.

La iniciativa responde al avance de las tecnologías de la información y busca garantizar la seguridad documental, autenticidad y verificación en línea, ofreciendo una protección robusta contra falsificaciones. Además de agilizar el registro y la entrega de títulos, la digitalización permitirá a los egresados acceder a sus documentos desde cualquier lugar del mundo con plena validez legal, equiparándose a los diplomas físicos tradicionales.

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El rector de la universidad, Eduardo Flores Castro, junto al secretario general, Ricardo A. Parker D., respaldaron este proceso que alinea a la institución con las tendencias globales de educación superior.

Un aspecto destacado es el impacto ambiental positivo, ya que la medida reducirá significativamente el uso de papel e insumos de impresión, promoviendo prácticas sostenibles.

La implementación tecnológica estará soportada por el Sistema de Revisión y Emisión de Diplomas Electrónicos (SIREDE), una plataforma desarrollada por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DITIC) que integrará y automatizará los procesos que anteriormente se realizaban de forma manual.