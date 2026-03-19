Panamá Nacionales -  19 de marzo de 2026 - 11:57

Universidad de Panamá oficializa emisión de diplomas digitales y certificados electrónicos

La iniciativa de la Universidad de Panamá responde al avance de las tecnologías de la información y busca garantizar la seguridad documental.

Diplomas electrónicos de la Universidad de Panamá.

Diplomas electrónicos de la Universidad de Panamá.

Universidad de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

La Universidad de Panamá (UP) oficializó su transición hacia la transformación digital con la aprobación de la emisión de diplomas y certificados en formato electrónico. Esta medida, que moderniza los procesos académicos y administrativos de la primera casa de estudios, fue establecida mediante la Resolución N.° 7-26-SGP, aprobada por el Consejo Académico el pasado 4 de marzo de 2026.

La iniciativa responde al avance de las tecnologías de la información y busca garantizar la seguridad documental, autenticidad y verificación en línea, ofreciendo una protección robusta contra falsificaciones. Además de agilizar el registro y la entrega de títulos, la digitalización permitirá a los egresados acceder a sus documentos desde cualquier lugar del mundo con plena validez legal, equiparándose a los diplomas físicos tradicionales.

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El rector de la universidad, Eduardo Flores Castro, junto al secretario general, Ricardo A. Parker D., respaldaron este proceso que alinea a la institución con las tendencias globales de educación superior.

Un aspecto destacado es el impacto ambiental positivo, ya que la medida reducirá significativamente el uso de papel e insumos de impresión, promoviendo prácticas sostenibles.

La implementación tecnológica estará soportada por el Sistema de Revisión y Emisión de Diplomas Electrónicos (SIREDE), una plataforma desarrollada por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DITIC) que integrará y automatizará los procesos que anteriormente se realizaban de forma manual.

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