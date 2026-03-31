USS Nimitz en Panamá: Ministro Orillac destaca cooperación y seguridad

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, aseguró que la llegada del portaviones USS Nimitz a Panamá representa un compromiso con la paz, la estabilidad y la cooperación regional, además de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y los delitos internacionales.
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Una visita histórica que refuerza relaciones bilaterales
Durante el acto, Orillac dio la bienvenida a la tripulación en nombre del Gobierno panameño, destacando que la presencia del USS Nimitz refleja una relación sólida entre Panamá y Estados Unidos.
Por su parte, el embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera resaltó que esta es la primera visita de esta magnitud en más de 60 años, lo que evidencia el fortalecimiento de los lazos entre ambos países.
Cooperación en seguridad, salud y asistencia humanitaria
El diplomático subrayó que la colaboración entre Panamá y Estados Unidos abarca áreas clave como:
- Atención a desastres naturales
- Asistencia humanitaria
- Lucha contra el narcotráfico
- Expansión de servicios de salud
- Seguridad regional
Además, destacó el rol del Comando Sur de Estados Unidos en Panamá, que incluye entrenamientos, construcción de infraestructuras y apoyo logístico a las fuerzas de seguridad panameñas.
Capacidad del USS Nimitz y su flota
El USS Nimitz es uno de los buques de guerra más grandes del mundo, con características impresionantes:
- 333 metros de longitud
- Capacidad para hasta 90 aeronaves
- Desplazamiento de 100,000 toneladas
- Velocidad de hasta 30 nudos
- Funciona como una base aérea móvil
La embarcación está acompañada por el destructor USS Gridley, equipado con sistemas avanzados de defensa y misiles. En conjunto, ambas naves pueden transportar cerca de 6,000 tripulantes.
Recorrido por América Latina
La visita a Panamá forma parte de una gira regional que incluye países como:
- Perú
- Chile
- Brasil
Este recorrido busca reforzar la cooperación y preparación conjunta ante amenazas del crimen organizado transnacional. La llegada del USS Nimitz no solo marca un hecho histórico, sino que también refuerza el papel de Panamá como aliado estratégico en la región, destacando la importancia de la cooperación internacional en materia de seguridad y desarrollo.