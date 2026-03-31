USS Nimitz en Panamá: Ministro Orillac destaca cooperación y seguridad

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, aseguró que la llegada del portaviones USS Nimitz a Panamá representa un compromiso con la paz, la estabilidad y la cooperación regional, además de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y los delitos internacionales.

El funcionario participó en una recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en Panamá a bordo de la embarcación, actualmente anclada en la bahía de Panamá como parte de su recorrido desde la Costa Oeste hacia la Costa Este de Estados Unidos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Buques navales Nimitz y Gridley están en Panamá para realizar ejercicios de cooperación marítima

Una visita histórica que refuerza relaciones bilaterales

image

Durante el acto, Orillac dio la bienvenida a la tripulación en nombre del Gobierno panameño, destacando que la presencia del USS Nimitz refleja una relación sólida entre Panamá y Estados Unidos.

“Panamá, como puente del mundo, valora profundamente la cooperación internacional y la seguridad marítima. La llegada de este portaviones simboliza esos valores compartidos”, expresó. “Panamá, como puente del mundo, valora profundamente la cooperación internacional y la seguridad marítima. La llegada de este portaviones simboliza esos valores compartidos”, expresó.

Por su parte, el embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera resaltó que esta es la primera visita de esta magnitud en más de 60 años, lo que evidencia el fortalecimiento de los lazos entre ambos países.

Cooperación en seguridad, salud y asistencia humanitaria

El diplomático subrayó que la colaboración entre Panamá y Estados Unidos abarca áreas clave como:

Atención a desastres naturales

Asistencia humanitaria

Lucha contra el narcotráfico

Expansión de servicios de salud

Seguridad regional

Además, destacó el rol del Comando Sur de Estados Unidos en Panamá, que incluye entrenamientos, construcción de infraestructuras y apoyo logístico a las fuerzas de seguridad panameñas.

Capacidad del USS Nimitz y su flota

image

El USS Nimitz es uno de los buques de guerra más grandes del mundo, con características impresionantes:

333 metros de longitud

Capacidad para hasta 90 aeronaves

Desplazamiento de 100,000 toneladas

Velocidad de hasta 30 nudos

Funciona como una base aérea móvil

La embarcación está acompañada por el destructor USS Gridley, equipado con sistemas avanzados de defensa y misiles. En conjunto, ambas naves pueden transportar cerca de 6,000 tripulantes.

Recorrido por América Latina

La visita a Panamá forma parte de una gira regional que incluye países como:

Perú

Chile

Brasil

Este recorrido busca reforzar la cooperación y preparación conjunta ante amenazas del crimen organizado transnacional. La llegada del USS Nimitz no solo marca un hecho histórico, sino que también refuerza el papel de Panamá como aliado estratégico en la región, destacando la importancia de la cooperación internacional en materia de seguridad y desarrollo.