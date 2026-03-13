Panamá Nacionales -  13 de marzo de 2026 - 10:47

UTP gradúa a 443 nuevos profesionales de ingeniería en Panamá

La UTP celebró su Ceremonia de Graduación 2026 para las facultades de Ingeniería Civil, Eléctrica y Mecánica.

Graduación en la UTP

Graduación en la UTP

@UTP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de 443 nuevos profesionales recibieron sus diplomas durante la Ceremonia de Graduación 2026 de las facultades de Ingeniería Civil, Eléctrica y Mecánica de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Durante el acto, la rectora de la universidad, Ángela Laguna Caicedo, felicitó a los graduandos y a sus familias por este importante logro académico. “Panamá necesita su talento para seguir creciendo. En la UTP nos sentimos orgullosos de ustedes”, expresó la rectora.

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Primer puesto de honor en la UTP

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El primer puesto de honor fue obtenido por la estudiante Venus González Varela, de la carrera de Licenciatura en Administración de Aviación con opción a Vuelo, perteneciente a la Facultad de Ingeniería Mecánica.

Durante su intervención, González Varela recordó el esfuerzo, la valentía y los sacrificios que los estudiantes tuvieron que afrontar para alcanzar esta meta académica.

Autoridades presentes

A la ceremonia asistieron diversas autoridades universitarias, así como la ministra de Educación, Lucy Molinar, titular del Ministerio de Educación de Panamá. El evento destacó el compromiso de la Universidad Tecnológica de Panamá con la formación de profesionales en áreas clave para el desarrollo del país.

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