UTP gradúa a 443 nuevos profesionales de ingeniería en Panamá

Un total de 443 nuevos profesionales recibieron sus diplomas durante la Ceremonia de Graduación 2026 de las facultades de Ingeniería Civil, Eléctrica y Mecánica de la Universidad Tecnológica de Panamá ( UTP ).

Durante el acto, la rectora de la universidad, Ángela Laguna Caicedo, felicitó a los graduandos y a sus familias por este importante logro académico. “Panamá necesita su talento para seguir creciendo. En la UTP nos sentimos orgullosos de ustedes”, expresó la rectora.

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Primer puesto de honor en la UTP

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2032474061821841793?s=20&partner=&hide_thread=false Un total de 443 nuevos profesionales recibieron ayer sus diplomas en la Ceremonia de Graduación 2026, para estudiantes de las facultades de Ingeniería Civil, Eléctrica y Mecánica de la @utppanama.



La rectora de la UTP, Ángela Laguna Caicedo, @angela_lagunac, felicitó a los… pic.twitter.com/eSJmtkDMT0 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 13, 2026

El primer puesto de honor fue obtenido por la estudiante Venus González Varela, de la carrera de Licenciatura en Administración de Aviación con opción a Vuelo, perteneciente a la Facultad de Ingeniería Mecánica.

Durante su intervención, González Varela recordó el esfuerzo, la valentía y los sacrificios que los estudiantes tuvieron que afrontar para alcanzar esta meta académica.

Autoridades presentes

A la ceremonia asistieron diversas autoridades universitarias, así como la ministra de Educación, Lucy Molinar, titular del Ministerio de Educación de Panamá. El evento destacó el compromiso de la Universidad Tecnológica de Panamá con la formación de profesionales en áreas clave para el desarrollo del país.