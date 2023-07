Vale Digital: Protege tu cuenta en Listo Wallet y Panamá Digital en tres pasos

Vale Digital, Listo Wallet: ¿Cómo cambiar el PIN de seguridad?

image.png

Siendo una de las plataformas del Gobierno Listo Wallet, es un portal que debe ser actualizado constantemente, por ende es indispensable verificar o si es posible cambiar el número pin, al presionar la opción del menú en Servicios y luego hacer clic en Mi Billetera, para cambiar el número pin luego de escribir el número de tu cédula y validarlo con tu pregunta secreta, estos son los tres fáciles pasos:

Valida con PIN digital y solicita link a correo electrónico

Ingresa al menú del Portal Ciudadano y elige Perfil.

Entre las opciones deberás seleccionar Restablecer PIN o PIN reiniciado.

Vale Digital, Panamá Digital: ¿Cómo cambiar el PIN de seguridad?

Los pasos son similares, si eres quienes utiliza la plataforma Panamá Digital para verificar el pago del vale, luego de ingresar a la plataforma debes presionar la opción del menú en “Servicios”, al igual que en listo wallet, haz clic en “Mi Billetera” y seguido escribe tu número de tu cédula, luego sigue estos tres pasos:

Validar con pregunta secreta.

Validar con PIN digital.

Solicitar link a Correo Electrónico.

Es importante mencionar que la plataforma Ester del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), ya no mantiene disponible los cursos, quiere decir que quienes no lograron realizar su corresponsabilidad no podrán recibir el último pago del vale digital correspondiente al mes de julio.