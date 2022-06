Vale Digital: ¿Tendrá el INADEH nuevos cursos?

Problemas con la pagina web

Muchos beneficiarios han reportado que fueron excluidos por no realizar los cursos, señalando en redes sciales que no fueron notificados por el INADEH, en respuesta la institución aclara que las capacitaciones que realizan no es para hacer efecto el pago del mes corriente si no el siguiente, es decir:

Si usted es beneficiario, y espera el pago del Vale Digital para el mes de junio, debió realizar el curso del mes de mayo, de lo contrario será excluida o excluido del bono. Por tal motivo cada mes se notifican los talleres para hacer efecto el pago del vale en el mes siguiente.

una vez el curso que hacen en junio es para cobrar julio y los cursos que se publica en agosto es para el pago de septiembre y así hasta llegar al último mes de extensión promulgado por el jefe de estado, aclara la institución.

Otra situación que experimentan los ciudadanos es la caída prolongada de la plataforma asegurando que esto tarda en ser reparado y por ende las personas salen perjudicadas, porque no logran realizar el curso y su pago para el mes siguiente no podrá ser transferido a su cedula.

En el momento que se cae la plataforma es cuando muchas personas ingresan por tal motivo, la plataforma se congela. Ocurre siempre cuando anuncian el pago que por lo general son los días miércoles o jueves, pero el INADEH es responsable del contenido del curso más no de los problemas técnicos de la plataforma, resalta la institución. En el momento que se cae la plataforma es cuando muchas personas ingresan por tal motivo, la plataforma se congela. Ocurre siempre cuando anuncian el pago que por lo general son los días miércoles o jueves, pero el INADEH es responsable del contenido del curso más no de los problemas técnicos de la plataforma, resalta la institución.

A medida que las restricciones por el coronavirus han sido levantadas muchas personas han sido excluidas del Vale Digital, de esta manera la reducción de los beneficiarios ha sido más notoria.