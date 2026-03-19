Panamá Nacionales -  19 de marzo de 2026 - 16:25

Venta de alimentos baratos en agroferias este viernes 20 de marzo en Panamá

Las agroferias iniciarán desde las 8:00 a.m., ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para la población este viernes 20 de marzo.

Venta de alimentos baratos en agroferias del IMA.

Venta de alimentos baratos en agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este viernes 20 de marzo se llevarán a cabo diversas agroferias en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas, Colón, entre otros puntos del país.

Las jornadas de venta iniciarán desde las 8:00 a.m., ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para la población.

Agroferias del viernes 20 de marzo

Los Santos

  • Junta Comunal de El Hato, distrito de Guararé.

Veraguas

  • Parque municipal de San Francisco, corregimiento de San Francisco cabecera.
  • Casa comunal de Boro, distrito de la Mesa.

Herrera

  • Plaza San Pedro, en Monagrillo, distrito de Chitré.

Colón

  • Comunidad de La Guaira ( en el relleno), en Isla Grande distrito de Portobelo.

Panamá Este

  • Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, corregimiento de Las Garzas.

Coclé

  • Casa local de Churubé, en El Caño, distrito de Natá.

Darién

  • Cancha techada de La Palma, distrito de Chepigana.

Panamá Oeste

  • Casa local de Los Mortales, en Los Díaz, distrito de La Chorrera.

Chiriquí

  • Cancha de la 20 de Enero, en el distrito de Bugaba.

Bocas del Toro

  • Cancha de Una Milla, en el distrito de Almirante.
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