Venta de alimentos baratos en agroferias este viernes 20 de marzo en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este viernes 20 de marzo se llevarán a cabo diversas agroferias en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas, Colón, entre otros puntos del país.
Agroferias del viernes 20 de marzo
Los Santos
- Junta Comunal de El Hato, distrito de Guararé.
Veraguas
- Parque municipal de San Francisco, corregimiento de San Francisco cabecera.
- Casa comunal de Boro, distrito de la Mesa.
Herrera
- Plaza San Pedro, en Monagrillo, distrito de Chitré.
Colón
- Comunidad de La Guaira ( en el relleno), en Isla Grande distrito de Portobelo.
Panamá Este
- Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, corregimiento de Las Garzas.
Coclé
- Casa local de Churubé, en El Caño, distrito de Natá.
Darién
- Cancha techada de La Palma, distrito de Chepigana.
Panamá Oeste
- Casa local de Los Mortales, en Los Díaz, distrito de La Chorrera.
Chiriquí
- Cancha de la 20 de Enero, en el distrito de Bugaba.
Bocas del Toro
- Cancha de Una Milla, en el distrito de Almirante.