Ventas de Cajas Navideñas por el IMA inician a las 7:00 a.m.

"El panameño tiene que aprender que estas cosas tienen que ser con orden y no cuando me da la gana. Aquí hay gente desde las 10:00 p.m., 9:00 p.m., yo no tengo problema con eso, esto es democracia y cada quien puede escoger la manera como ellos la quieren obtener -la Caja Navideña-, pero solo les pido orden”. "El panameño tiene que aprender que estas cosas tienen que ser con orden y no cuando me da la gana. Aquí hay gente desde las 10:00 p.m., 9:00 p.m., yo no tengo problema con eso, esto es democracia y cada quien puede escoger la manera como ellos la quieren obtener -la Caja Navideña-, pero solo les pido orden”.