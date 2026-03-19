Vía España tendrá parque y reubicación de vendedores: esto se sabe

El proyecto de ampliación de la vía España incluirá la construcción de un parque urbano con espacios habilitados para comerciantes, según informó el ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade.

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MOP explica cambios en vía España: comerciantes deberán trasladarse

De acuerdo con el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la iniciativa contempla:

Un parque con áreas organizadas

Espacios con conexiones para comerciantes

Reordenamiento de la actividad en la zona

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034652456131367342?s=20&partner=&hide_thread=false El proyecto de ampliación de la vía España incluye un "parque donde van a estar los espacios con sus conexiones para que se coloquen los que están actualmente en esa vereda (Afroantillana)", explicó este jueves el ministro del @MOPPma, José Luis Andrade, enfatizando que mientras… pic.twitter.com/QIRIiThfpm — Telemetro Reporta (@TReporta) March 19, 2026

Estos espacios estarán destinados a ubicar a quienes actualmente operan en la vereda del sector Afroantillano.

Reubicación durante obras

El ministro Andrade explicó que, mientras duren los trabajos, los comerciantes deberán movilizarse temporalmente, como parte del proceso de ejecución del proyecto.

Sin indemnización

El MOP aclaró que no se contemplan indemnizaciones, debido a que los comerciantes ocupan áreas que forman parte de la servidumbre de la institución.

La ampliación de la vía España forma parte de los proyectos de modernización vial en la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad y el ordenamiento del espacio público.