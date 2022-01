Viceministro explica incapacidad por ser contacto estrecho de COVID-19 y las alternativas planteadas

Tejada explica sobre Programa de Empleo Solidario e incapacidades por ser contacto estrecho

Sin embargo, aclaró que existe la posibilidad de que el trabajador diga que fue contacto estrecho aún cuando no haya sido así, frente a lo cual enfatizó que es el trabajador el que puede salir afectado.

“Queda mucho en el tema de la persona y su responsabilidad, pero nosotros hemos estado informando algo tan importante porque el trabajador puede decir que tuvo un contacto estrecho cuando no lo tuvo, allí deviene es la responsabilidad del trabajador, sin embargo, el afectado puede ser el trabajador porque tiene una incapacidad que no es indefinida, es una incapacidad que el Código ha establecido en su Artículo 200 y algunos otros, es de 18 días al año, es decir un día y medio por cada mes laborado, entonces él a medida que va laborando, cada mes va a acumular ese día, que lo sumaría a 18 si trabajó los 12 meses, pero, por ejemplo, si hay una persona que solo ha laborado 3 meses va a tener 2 días de incapacidad, en ese caso si la persona tuvo un contacto estrecho por más de 15 minutos con una mascarilla no utilizada adecuadamente, allí estaría bajo los cinco días, sin embargo, tendría 2 días de incapacidad por el ejemplo que acabo de plantear de tres meses”, explicó Tejada.

Añadió que frente al tema de contacto estrecho por COVID-19, se han planteado tres herramientas a las que el trabajador podría sujetarse, siendo estas las vacaciones; el fondo de incapacidad, lo que llaman riesgo profesional que tendría que tramitar ante la Caja de Seguro Social; y el teletrabajo, resaltando que ésta última alternativas ha estado aumentando durante los últimos días.

“Están aumentando las adendas de teletrabajo, el ómicron está permitiéndole a las personas que puedan laborar porque con las tres vacunas, que eso es lo que está pidiendo el Presidente de la República, que las personas tengan su esquema completo para poder estar de alguna manera seguras, entonces eso está permitiendo que el virus no afecte la integridad de la personas, más allá de ese resfriado que hemos estado hablando, entonces eso le permite a la persona laborar, están aumentando las adendas de teletrabajo para poder no afectar la productividad”, indicó.

Por otro lado, con relación de los casos en los que no hay contacto estrecho, sino que es un contacto indirecto, es decir cuando se está por menos de cinco minutos con un contacto positivo, pero tenemos mascarilla, no se requiere hacer la cuarentena, sino que la persona simplemente por precaución se hace el hisopado, sale negativo y no es sujeto a esos cinco días ni siquiera, simplemente va a regresar cuando no es ese contacto estrecho.

Cabe mencionar que el contacto estrecho comunitario es el contacto cercano, físico, directo con un paciente COVID-19, a menos de 2 metros por un periodo de 15 minutos o más, sin mascarilla o su uso inadecuado, según lo ha establecido el Ministerio de Salud (Minsa)