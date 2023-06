Visa-Canadá: ¿Quiénes no pueden aplicar al programa -eTA?

Panameños que no hayan recibido una visa canadiense en los últimos 10 años, o que cuenten con una visa de Estado Unidos (EEUU) vigente de no residente, no podrán aplicar al programa de Autorización Electrónica de Viaje -eTA-, la cual será válida por 5 años.