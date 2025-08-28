Visita oficial del presidente Mulino a Brasil, es marcada por la iluminación del Cristo Redentor con los Colores de la bandera panameña

El Presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, se encuentra en visita oficial a la República Federativa de Brasil, con una agenda orientada al fortalecimiento de los lazos políticos, comerciales y diplomáticos entre ambos países.

A lo largo del día de hoy, el Presidente Mulino participa en reuniones en Brasilia con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en las cuales se anuncian nuevos acuerdos bilaterales que impulsarán áreas estratégicas como logística, energía, agricultura, inversiones e innovación tecnológica. La visita ocurre en un momento clave para la integración regional, en el marco de la incorporación de Panamá como Estado Asociado al MERCOSUR.

Como gesto de amistad entre Panamá y Brasil, y en homenaje al Presidente Mulino, el monumento al Cristo Redentor, ícono global de la fe y símbolo de la ciudad de Río de Janeiro, será iluminado hoy, 28 de agosto, a las 20:00 horas, con los colores de la bandera panameña.

El Cristo Redentor se Viste de Panamá en Honor a la Visita del Presidente Mulino

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rubendepanama/status/1961099974407766181?t=C790jWbOyeEbCH7QpKfxbw&s=19&partner=&hide_thread=false En honor a la visita del Excmo. Señor Presidente de la República de Panamá, @joseraulmulino, a la República Federativa de Brasil, hoy se ilumina el Cristo Redentor de Río de Janeiro, una de las 7 maravillas del mundo con los colores de Panamá. — Ruben Arguelles (@rubendepanama) August 28, 2025

Este homenaje es posible gracias a la alianza entre el Santuario Arquidiocesano Cristo Redentor y el Cónsul General de la República de Panamá en Río de Janeiro, Rubén Argüelles Sánchez, quien también realiza la donación de abrigos a la Campaña del Abrigo 2025, contribuyendo a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad social a enfrentar este período de bajas temperaturas.

La visita del Presidente Mulino será sucedida por un momento histórico: la visita oficial del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Panamá, confirmada para enero de 2026, la cual marcará un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas e institucionales entre ambas naciones.