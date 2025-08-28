Visita oficial del presidente Mulino a Brasil, es marcada por la iluminación del Cristo Redentor con los Colores de la bandera panameña

El Presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, se encuentra en visita oficial a la República Federativa de Brasil, con una agenda orientada al fortalecimiento de los lazos políticos, comerciales y diplomáticos entre ambos países.
Como gesto de amistad entre Panamá y Brasil, y en homenaje al Presidente Mulino, el monumento al Cristo Redentor, ícono global de la fe y símbolo de la ciudad de Río de Janeiro, será iluminado hoy, 28 de agosto, a las 20:00 horas, con los colores de la bandera panameña.
El Cristo Redentor se Viste de Panamá en Honor a la Visita del Presidente Mulino
Este homenaje es posible gracias a la alianza entre el Santuario Arquidiocesano Cristo Redentor y el Cónsul General de la República de Panamá en Río de Janeiro, Rubén Argüelles Sánchez, quien también realiza la donación de abrigos a la Campaña del Abrigo 2025, contribuyendo a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad social a enfrentar este período de bajas temperaturas.
La visita del Presidente Mulino será sucedida por un momento histórico: la visita oficial del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Panamá, confirmada para enero de 2026, la cual marcará un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas e institucionales entre ambas naciones.