Vuelve la electricidad al centro de Tonosí: ¿qué se sabe de las comunidades que siguen en reparación?

El servicio eléctrico en el centro de Tonosí , provincia de Los Santos, fue restablecido tras las afectaciones provocadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado en Panamá, informó el secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza. Las labores de reparación continúan en la infraestructura eléctrica que abastece a otras comunidades del distrito.

¿Qué comunidades de Tonosí siguen con trabajos de reparación eléctrica?

Icaza explicó que presentan avances los trabajos de reparación de la línea eléctrica que abastece a las siguientes comunidades:

Cañas.

Tonosí.

Búcaro.

Guánico.

Cambutal.

El secretario de Metas y ministro de Asuntos para el Canal, @jricazac, informa que el servicio eléctrico en el centro de Tonosí ha sido restablecido tras el sismo de magnitud 7.5, y los trabajos de reparación de la línea eléctrica que abastece a las comunidades de Cañas, Tonosí,… https://t.co/AW3A7xo2LF — Telemetro Reporta (@TReporta) October 12, 2026

El funcionario indicó que las reparaciones se encuentran avanzadas, aunque no precisó una fecha para la finalización de los trabajos.

La información confirma la recuperación del suministro en el centro de Tonosí, pero no establece que el servicio eléctrico se haya normalizado por completo en todas las comunidades abastecidas por la línea en reparación.

Las autoridades continúan trabajando en la recuperación de la infraestructura afectada por el terremoto.