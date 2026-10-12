Los Santos Nacionales -  12 de octubre de 2026 - 10:45

Vuelve la electricidad al centro de Tonosí: ¿qué se sabe de las comunidades que siguen en reparación?

José Ramón Icaza confirmó que el centro de Tonosí recuperó el servicio eléctrico. Continúan las reparaciones de la línea que abastece a otras comunidades.

Vuelve la electricidad al centro de Tonosí

Vuelve la electricidad al centro de Tonosí

Creado con IA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El servicio eléctrico en el centro de Tonosí, provincia de Los Santos, fue restablecido tras las afectaciones provocadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado en Panamá, informó el secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza. Las labores de reparación continúan en la infraestructura eléctrica que abastece a otras comunidades del distrito.

¿Qué comunidades de Tonosí siguen con trabajos de reparación eléctrica?

Icaza explicó que presentan avances los trabajos de reparación de la línea eléctrica que abastece a las siguientes comunidades:

  • Cañas.

  • Tonosí.

  • Búcaro.

  • Guánico.

  • Cambutal.

El funcionario indicó que las reparaciones se encuentran avanzadas, aunque no precisó una fecha para la finalización de los trabajos.

La información confirma la recuperación del suministro en el centro de Tonosí, pero no establece que el servicio eléctrico se haya normalizado por completo en todas las comunidades abastecidas por la línea en reparación.

Las autoridades continúan trabajando en la recuperación de la infraestructura afectada por el terremoto.

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