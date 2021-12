Willie Bermudez cataloga como irrespeto a la ciudadanía presupuesto de la Alcaldía por B/. 330 millones

Representante Bermudez cuestiona presupuesto de la Alcaldía por B/. 330 millones

“Es un presupuesto que no tuvo debate, por primera vez en la historia, solamente fue el tesorero, la directora de planificación y no fue más nadie, no fue ningún director a explicar cómo obras y construcción va a recaudar lo que dicen ellos que van a recaudar… es irresponsable totalmente con la ciudadanía y es un tema de en que han aprobado un presupuesto que ni siquiera se debatió ni se explicó… este presupuesto es un irrespeto a la ciudadanía panameña”, manifestó Bermudez.

También cuestionó la poca ejecusión de la administración del alcalde de Panamá, José Luis Fábrega durante su gestión, la cual asciende a B/. 4.1 millones.

“Ustedes pueden creer que el año pasado eran B/. 138 millones y a 28 meses de gestión el alcalde solamente ha ejecutado B/. 4.1 millones, la alcaldía anterior a dos años de gobierno llevaba más de B/. 300 millones en ejecución y más de 60 obras andando, en este momento solamente hay cinco obras licitadas… no hay un modelo de ciudad que el alcalde esté llevando adelante, no existe una ruta y es triste porque la ciudad ha perdido 10 años en esta administración alcaldicia y se ha mostrado una total incapacidad por parte del alcalde en ejecución”, enfatizó Bermudez.

El presupuesto fue aprobado por el Consejo Municipal el martes y según aseguró el alcalde José Luis Fábrega, es un presupuesto balanceado, transparente y debidamente sustentado.