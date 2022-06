Yanibel Ábrego insiste en que no hubo línea partidaria y atribuye decisión del Tribunal a tema político

Acusó al presidente del partido, Rómulo Roux, de iniciar el proceso contra ella y sus 14 colegas, por temor a llamar a elecciones internas en el colectivo.

“El equipo que nosotros lideramos le dio la oportunidad a él (Rómulo Roux) de ser presidente del partido, yo soy la secretaria actual de Cambio Democrático, y nosotros le dimos la oportunidad yo era la presidenta de la Asamblea en ese momento, decidimos renovar la Junta Directiva…nos llevó a perder la elección en 2019 por cuarenta mil votos, desde esa fecha a esta fecha nosotros hemos perdido más de setenta mil miembros de Cambio Democrático y nosotros decidimos recorrer el país para rescatar nuestro partido…y hoy que nosotros contamos con esa aceptación, con ese apoyo a nivel nacional, que hemos pedido al presidente que vayamos a unas internas entonces nos sorprende con una expulsión a quince diputados”, sostuvo la diputada Yanibel Ábrego en entrevista exclusiva a Telemetro Reporta.

Indicó que desde las elecciones generales de 2019, Roux no se ha reunido con la bancada de CD.

“Nunca hubo línea, al día de hoy el presidente de Cambio Democrático nunca se ha reunido con su bancada, nunca, desde que pasaron las elecciones no ha habido una sola reunión de la bancada, él tirando una línea, hablando de los verdaderos problemas del país, cómo vamos a levantar la economía”, manifestó.

Confirmó que aspiran a realizar una alianza con el partido Realizando Metas, del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, para las elecciones generales de 2024, e indicó que esa alianza no significa que la bancada dejará Cambio Democrático.

“Nosotros nuestra bandera fuerte es Cambio Democrático, queremos a nuestro partido, hemos salido a recorrer el país para que la gente no se borre del partido, hemos estado inscribiendo gente, hemos estado dando capacitaciones, fortaleciendo el partido, porque queremos ser gobierno en 2024”, señaló.

Yanibel Ábrego aseguró que la bancada no renunciará al partido, se mantendrán en la curul de la Asamblea Nacional y presentarán los recursos para revocar la decisión del Tribunal de Honor y Disciplina.

Por su parte, el fiscal de CD, Raúl Andrade, reiteró que el fallo del Tribunal envía un mensaje de que el estatuto y los lineamientos deben ser acatados, y aseguró que a los diputados se les respetó sus garantías del debido proceso.

“Yo creo que estos diputados ya se habían perdido, yo creo que los que están perdidos son ellos, precisamente porque no han seguido una línea política que emana de un partido que está claramente identificado como oposición”, sostuvo Andrade.

Defendió las pruebas sustentadas durante el proceso, ante el anuncio de apelación, “yo no tengo la menor duda de que en efecto los elementos que sustentan nuestra petición y las pruebas que hemos presentado oportunamente sustenten en un fallo en el Tribunal Electoral a favor de lo que hemos pedido”.

Explicó que los diputados tienen 48 horas para presentar su apelación, posteriormente tres días para sustentar, y la fiscalía de CD tiene tres días posteriores para oponerse, luego el expediente será remitido a la Junta Directiva, quien tomará la última decisión, ya sea mantenerla, revocarla o modificarla.

“Así que yo creo que esto durará un par de semanas, ellos van a poder disfrutar un par de quincenas más dentro de la Asamblea, antes de que esto se ponga en firme”, expresó.

Exfiscal electoral: No creo que el Tribunal Electoral avale la expulsión

A juicio del exfiscal electoral, Boris Barrios, quien pierde tras el fallo es Cambio Democrático, toda vez que pierde representatividad política en la Asamblea Nacional.

Sin embargo, Barrios, resaltó que la bancada sigue vigente ya que se presentará una apelación ante la Junta Directiva, y luego ante el Tribunal Electoral, por lo que los efectos de la sentencia del Tribunal estarán suspendidos durante ese tiempo.

"Los diputados mantienen su curul, mantienen su bancada y habría que esperar la última decisión en todo caso si el Tribunal Electoral decide, yo no lo creo, la verdad el procedimiento ha sido tan viciado de ilegalidad, de incumplimiento de las normas, incluso se señala que fue basado en un reglamento que no cumple con los requisitos de legalidad porque no fue aprobado de debida manera...yo no creo que el Tribunal Electoral vaya a avalar la expulsión de quince diputados cuando la Constitución establece una doble representatividad", explicó Barrios.