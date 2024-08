¿Natalia Jiménez está abierta a cantar corridos tumbados?

La cantante española Natalia Jiménez , conocida por interpretar música mexicana, está dispuesta a incursionar en los cada vez más populares corridos tumbados, pero siempre y cuando no aborden temas "dañinos", según expresó este jueves a EFE.

“Tiene que ser la canción correcta y tiene que tener un tema que no sea dañino ni obsceno, que en esas canciones parece que todo va por ahí”, dijo en una entrevista.

La artista madrileña, quien ha hecho la mayor parte de su carrera en México, estuvo en Guanajuato, estado del centro del país, para promocionar su último disco 'De Jiménez a Jiménez', en el que rinde homenaje al célebre cantautor mexicano José Alfredo Jiménez.

'Si nos dejan', 'Deja que salga la luna' y 'Amanecí en tus brazos' son algunas de las ocho canciones del álbum grabado en el Teatro Juárez con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.

La cantautora española refirió que desde que era vocalista del grupo La Quinta Estación tuvo la idea de sacar versiones con mariachi de temas como 'Me muero' o 'Algo más', y fue así que surgieron los dos discos titulados 'México de mi corazón'.

Sin embargo, reveló que, para sacar adelante estos proyectos y el concepto musical que ella quería plasmar, tuvo que cambiar de agencia de representación.

Natalia Jiménez, apostaban por ella para beneficio

“Mucha gente apostaba por mí para hacer otra cosa. Cuando presenté el proyecto de ‘México de mi Corazón’ a mi antiguo equipo de 'management', me dijeron que preferían que hiciera reguetón, y yo dije: esas cosas no las hago, a eso no vine aquí. Fue difícil”, admitió.

Ahora, ya con varios años recorridos en la música regional mexicana, Natalia Jiménez aseguró que le gustaría mucho colaborar con cantantes como Alejandro Fernández o Julieta Venegas.

“Tengo fichado a Alejandro Fernández, lo tengo superfichado”, comentó entre risas.

Con Peso Pluma y Natanael Cano

Incluso, se mostró abierta a cantar algún corrido tumbado, un género polémico popularizado por artistas como Peso Pluma y Natanael Cano, con la condición de que tenga una letra que pueda defender.

“Si llegara una buena canción, con una persona decente que haga corridos tumbados, con una letra maja (buena) que yo pueda defender, venga, listo, hecho”, dijo.

“A mí me gusta ser fina, mona (bonita) y elegante, en el escenario al menos, ya cuando me bajo soy otra cosa”, añadió entre risas.

Respecto a la industria de la música en la era del 'streaming', la intérprete de 'El sol no regresa' sostuvo que ahora los artistas ganan mucho menos dinero.

Pero también apuntó que las plataformas que dan recomendaciones a sus usuarios en función de su perfil impiden que descubran nueva música.

“Ahora siento que la gente solo escucha lo que le gusta porque la máquina dice qué te puede gustar. ¿Pero qué pasa si te estás perdiendo de algo genial que no te está enseñando el ‘bichillo’”, dijo.

“Es un poco 'freaky' (loco) todo esto, a mí me gustaba más la vida antes”, finalizó.

La cantante de 42 años comenzará su gira 'Gala Mexicana' en cinco ciudades de Estados Unidos en septiembre.