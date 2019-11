Britani Osbourne, representará a Panamá en el Reinado Internacional del Café 2020

View this post on Instagram

Britani Osbourne (PANAMÁ), de 23 años de edad. Actualmente estudiante de Operaciones Marítimas y Portuarias, en su tiempo libre le encanta patinar. -"Mi Objetivo es ser la portavoz e imagen de los países cafeteros; elevar el arraigo y pasión de la producción de café destacando los valores humanos de las personas que trabajan arduamente en los campos y comercialización. Nos vemos pronto Manizales❤️." #reinadointernacionaldelcafe2020 #feriademanizales2020 #reinadointernacionaldelcafe