Kuma: La Otra Esposa llega a tu pantalla para conquistarte

Lo que comienza como un amor a primera vista terminará marcado por la tragedia y una encarnizada rivalidad familiar. Las pantallas de Telemetro se renuevan con el estreno de Kuma: La Otra Esposa, la producción que llega para cautivar las noches de la audiencia dentro del fenómeno de las telenovelas turcas.

La trama sigue a Ceylan, una joven que sueña con ingresar a la universidad, pero cuyo destino da un giro drástico al conocer a Karan, heredero de la poderosa familia Çelikan.

Tras ser acusada injustamente del asesinato del hermano de Karan, Ceylan se verá obligada a convertirse en su kuma, o segunda esposa, como única vía para salvar su vida y darle un heredero.

Confinada en un entorno dominado por el desprecio de la familia y el deseo de venganza de su esposo, la protagonista luchará por demostrar su inocencia. ¿Logrará recuperar el amor de Karan entre secretos, celos y traiciones?