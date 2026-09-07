Kuma: La Otra Esposa llega a tu pantalla para conquistarte

Lo que comienza como un amor a primera vista terminará marcado por la tragedia y una encarnizada rivalidad familiar. Las pantallas de Telemetro se renuevan con el estreno de Kuma: La Otra Esposa, la producción que llega para cautivar las noches de la audiencia dentro del fenómeno de las telenovelas turcas.
Tras ser acusada injustamente del asesinato del hermano de Karan, Ceylan se verá obligada a convertirse en su kuma, o segunda esposa, como única vía para salvar su vida y darle un heredero.
Confinada en un entorno dominado por el desprecio de la familia y el deseo de venganza de su esposo, la protagonista luchará por demostrar su inocencia. ¿Logrará recuperar el amor de Karan entre secretos, celos y traiciones?