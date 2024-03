Oscars 2024: Eva Mendes es criticada por no acompañar a su Ken

Lastimosamente para muchos es mal visto pero ella mostró que siempre ha estado presente con él pero de otra forma, ella se mantuvo junto a él en camerinos donde le tocaba cambiarse para su presentación y además él cuando terminó de cantar traía un collar con la letra E y realizó un gesto super romántico y es que alzó el dije de la letra E y lo besó.

La actriz Eva Mendes le expresó a su marido desde el camerino de los Oscars que debía volver a casa.

Llevaste a Ken todo el camino al Oscar, RG.Ahora ven a casa, tenemos que llevar a los niños a la cama. Llevaste a Ken todo el camino al Oscar, RG.Ahora ven a casa, tenemos que llevar a los niños a la cama.

Tras este mensaje, los usuarios en internet le cayeron encima con muchas críticas y malos comentarios criticando el por qué nunca acompaña a su esposo a ninguna red carpet.

