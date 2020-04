Melissa Gallego G. • 16 Abr 2020 - 05:32 PM

La judoca panameña Kristine Jiménez, contó cómo ha sido su experiencia durante la pandemia mundial del COVID-19 desde que estuvo en Europa preparándose de cara a los Juegos Olímpicos, hasta su regreso a suelo patrio.

“A inicios de este año estuve en el Centro de Alto Rendimiento de Valencia, para entrenar y hacer la gira europea que incluía países como Francia y Alemania. Al regreso de Alemania, la situación del coronavirus se puso más fuerte en España y tuve que regresar a Panamá. Volví a casa justo a tiempo. Yo llegué el 4 y el 9 detectaron el primer caso en Panamá”, expresó la atleta de 24 años en entrevista vía Instagram Live de Deportes RPC.

Rumbo a Tokyo 2020

La oriunda de la provincia de Veraguas, estaba participando en una serie de eventos para sumar la mayor cantidad de puntos en el ranking internacional de judo, y de esta forma alcanzar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, los cuales fueron aplazados para el año 2021 debido de la crisis por el coronavirus.

"Esta situación ha afectado a todo el mundo. Nosotros como atletas estamos conmocionados con la decisión de aplazar las olimpiadas, pero para mí fue la mejor decisión que pudieron tomar para que todos los atletas tengamos las mismas oportunidades", señaló.

Respecto a su situación actual frente a la clasificación a su primera cita olímpica, Kristine, quien compite en la categoria de -52 kg, explicó que actualmente ella tiene la cuota continental por ser la judoca con mejor ranking en el país, y esta es una forma de clasificación a los juegos, mientras que su compatriota Miryam Roper (-57 kg), está clasificada directamente.

"Si las olimpiadas fueran mañana podríamos ir las dos, pero igual el objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos cuando se reanuden los eventos de competencia", indicó la medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

Antes de la crisis por el coronavirus, faltaban unos 5 o 6 eventos de judo por darse, incluyendo el Campeonato Panamericano de Judo 2020 que se disputaría en Montreal, Canadá entre el 17 y 20 de abril, siendo este el evento continental que da más puntos.

"En el Panamericano he logrado alcanzar solo el quinto lugar, pero si llegara a ganar esa medalla de oro podría clasificarme directamente a los Juegos Olímpicos. Ahora estamos esperando que la Federación Internacional de Judo nos deje saber cuándo podrá reiniciarse todo y si van a seguir con las mismas reglas de clasificación, las cuales podrían cambiar. Es posible que no todos los países se van a recuperar de la pandemia al mismo tiempo y ellos están encargados de asegurar que todos tengamos las mismas oportunidades cuando se reanuden las competencias", manifestó la también ganadora del bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la primera medalla panameña de judo en la historia de dicho evento.

Después de la confirmación del COI (Comité Olímpico Internacional) del aplazamiento de las Olimpiadas para julio del 2021, hay muchas situaciones que se han alterado y que generan dudas e inconformidades en algunos atletas, entre estas, el hecho de que los deportistas que cumplan el tiempo de suspensión por dopaje de aquí al próximo año, podrían competir para conseguir la clasificación a los JJOO de los que inicialmente estaban marginados. Sobre este tema, Kristine comentó que en judo hay de estos casos y que "puede parecer un poco injusto porque cuando se termine la cuarentena esas personas pueden regresar a competir y lograr la clasificación olímpica, pero si la logran, al final se lo están ganando compitiendo. Las oportunidades son para todos".

Su vida durante la cuarentena

La provincia de Veraguas, es la tercera con mayor cantidad de contagios en el país, según el último reporte del Ministerio de Salud (15 de abril), con 156 casos confirmados de coronavirus, solo por debajo de Panamá Oeste (748) y de la provincia de Panamá que es la más afectada con 2434 casos.

"La gente en Veraguas está un poco asustada y muchos están haciendo caso, quedándose en casa. Por donde yo vivo es bastante calmado, la gente sale en el horario que le toca. He salido al súper a comprar comida para mi casa y para mi abuela que no puede salir, y se siente un poco tenso el ambiente, la gente pierde la paciencia muy rápido en la calle. Una señora tocó a otra sin querer y la situación se estaba complicando. En estos tiempos hay que tener mucha paciencia y si hay que salir que sea por lo primordial y regresar de una vez a casa", expresó la judoca.

Durante este tiempo de confinamiento obligatorio, es importante resaltar que los atletas deben realizar una serie de rutinas en casa para mantenerse en óptimas condiciones físicas, y en el caso de Kristine, no es la excepción.

“Estoy haciendo rutinas en casa para tratar de mantenerme, no engordar y también para distraerme un poco, no es fácil estar encerrada. Mis entrenadores me enviaron un plan general, ahora mismo no tengo muchas pesas, no puedo practicar judo porque es un deporte de contacto, pero me he basado en hacer ejercicios funcionales y un poco de spinning que tengo en casa para trabajar cardio. En mi estacionamiento tengo un aro de básquetbol y a veces juego con mi hermano, soy muy mala (risas), pero me sirve para salir de la rutina un poco. A veces mi hermano también me ayuda a practicar algunas técnicas, y en estos días mi mamá me vio triste porque no podía entrenar judo y se puso el uniforme para ayudarme. Es muy importante el apoyo de la familia en estos momentos", resaltó.

Sobre la comunicación con sus entrenadores y con los federados, la atleta destacó que el Comité Olímpico de Panamá, Pandeportes y la Federación de Judo de Panamá, han estado muy pendientes de ellos, enviándoles planes de entrenamiento, recomendaciones y haciendo cursos en línea.

"Hoy tuve un curso de dopaje que estaba organizado por mi federación, en el que nos actualizaron de algunas sustancias que no teníamos muy claras, y nos notificaron que a pesar de que los atletas no estemos en competencia o entrenamientos como tal, ellos pueden venir a nuestras casas y hacernos pruebas de dopaje. Es muy importante estar actualizados y tener las reglas claras", destacó Jiménez, quien además confirmó que ha estado recibiendo sus pagos de estímulo deportivo (beca) y solidaridad olímpica durante la cuarentena.

Finalmente, Kristine le mandó un mensaje a los panameños: "Los invito a todos que se queden en casa, se cuiden, se mantengan haciendo actividad física, se apoyen entre familias, y a esperar a salir de esta pandemia para salir a conquistar esas medallas y ganar esos partidos. Sé que vamos a salir de esto".