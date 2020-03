Lau Chan • 13 Mar 2020 - 03:00 AM

Está bien, tenemos claro que tener pretendientes es una de las cosas que más nos sube la autoestima, nada mejor que alguien detrás de nosotros(as) que siempre parece estar disponible para uno, sin embargo, ¿Qué pasa si esa persona se está comportando un poco obsesivo contigo? Aquí te decimos cuáles son esas señales

Parece siempre estar a tus pies

No importa qué le digas o le hagas, esa persona parece no entender que no quieres nada juntos, y aunque eso podría ser encantador, en realidad es peligroso porque no se va a rendir hasta tener su presa. ¡Cuidado!

Te lo encuentras por casualidad en todas partes

Si, esa "casualidad" es muy rara, aunque te niegas a salir con él(ella), en varias ocasiones te lo(la) topas en los lugares e incluso siempre encuentra un pretexto para ir a verte a tu casa.

Tiene fotos tuyas en su celular

Aunque lo(la) tengas agregado en las redes sociales, no tiene derecho a guardar tus fotos en su celular y manipularlas como si tuvieran una relación más cercana.