¿Cómo afectan las redes sociales mi relación de pareja?

¿Es o no infidelidad coquetear por Redes Sociales?

Si respondiste que no, lo primero que debes preguntarte es: ¿te gustaría que tu pareja te hiciera lo mismo? si en verdad entendieramos esto, entonces no fueramos poco empáticos con los sentimientos de nuestra pareja.

El depredador emocional siempre dice esto

Una persona depredadora emocional buscan a personas más débiles emocionalmente que ellos y te buscan para que creas que son los salvadores de tu vida.

Tú no me dijiste que no podía chatear o darle like a eso Tú no me dijiste que no podía chatear o darle like a eso

Por otro lado, muchas de estas personas en relaciones amorosas utilizan las redes sociales para investigar la vida de su pareja y encontrar razones para generar conflictos.