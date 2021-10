"Parking Histórico": Un modo de contar la historia de Panamá con la pasión y relevancia que se merece

"Desde que me leí el libro "Con ardientes fulgores de gloria" de Juan David Morgan, me di cuenta que nuestra historia es tan buena como una serie de Netflix; a mi me genera muchísima pasión, la historia panameña es mi historia favorita de tantas historias que hay en el mundo, la verdad es que no se ha explorado con la pasión que merece, no se le ha dado esa relevancia; para muchos es aburrido, para muchos se cuenta desapasionadamente con mucha merma y en verdad creo que hay que cambiar un poco el enfoque y por eso se hizo este proyecto, para que se pueda enseñar la historia como en Estados Unidos se hace", señalo Diego De Obaldía.

Según destaca Diego, en 1903 los jóvenes salían con hambre de más historia y que en "Parking Histórico" seguirá su línea editorial para que los chicos busquen por su lado más a profundidad sobre diversos temas. Diego también esperan que los jóvenes al conocer su historia, crean patriotismo.

El escritor Juan David Morgan, señaló que jamás pensó que alcanzarían lo que se logró con el Musical de 1903, proyectar la verdadera historia de Panamá, una manera que fuera de incentivo para los jóvenes, para los que no conocen la historia y que se pueda repetir la fórmula con "Parking Histórico".

Se iniciará contando la historia de la separación de Panamá y Colombia, convirtiéndonos en República a través de movimientos y resultados agridulces. Con Parking Histórico se contará la historia con la pasión y relevancia que se merece, por eso se realizó este proyecto, para alcanzar una mayor audiencia. Diego De Obaldía también añadió, que la pandemia ayudó a las grabaciones porque permitía las calles vacías.