Juan Diego Vásquez trabajará en el sector privado tras culminar su periodo como diputado

"Hay muchas posiciones que me gustaría poder servirle al país desde allí, pero que no las puedo asumir por la edad únicamente, la Contraloría, la Procuraduría General, la Procuraduría de la Administración, entre otras que no puedo ejecutar por el tema de mi edad", señaló Vásquez.

Planes fututos de Juan Diego Vásquez

A pesar de estas limitaciones, Vásquez manifestó su interés en continuar contribuyendo al desarrollo del país y destacó que su experiencia en el sector privado le permitirá seguir influyendo positivamente en la sociedad panameña. El diputado reafirmó su compromiso con el servicio público, aunque por ahora, su camino parece dirigirse hacia el ámbito privado.

El diputado @JDVasquezGut indicó que culminado su periodo en la Asamblea Nacional, tiene planeado regresar a trabajar en el sector privado, aunque expresó que hay muchas posiciones públicas desde las que le gustaría servirle al país, pero que no las puede ejecutar por el tema de… pic.twitter.com/WNrdebATC4 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 10, 2024

La declaración de Vásquez subraya un desafío común entre los jóvenes profesionales que desean involucrarse más profundamente en la administración pública pero encuentran barreras estructurales que limitan sus oportunidades. No obstante, su dedicación y voluntad de servicio continúan siendo una inspiración para muchos en el ámbito político y civil.

