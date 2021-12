Colón dijo presente en el Red Bull Neymar Jrs Five 2021

Elenco del FC Five de Colón en el Red Bull Neymar Jrs Five 2021.

En el segundo día de clasificatorios en el Red Bull Neymar Jrs Five 2021 en Panamá, el FC Five de Colón, aspiraba a uno de los cuatro cupos para la final nacional. Lastimosamente el equipo no logró avanzar, pero dejaron buenas sensaciones en cancha y dos de sus jugadores, dejaron su opinión del torneo.

Josué Ávila del FC Five, desde la provincia de Colón señala que su equipo, es un grupo de amigos que vienen jugando fútbol once y que siempre que hay una liga, se reúnen. "La verdad fue bastante relajado, el viaje no pesa, lo que pesa es pararse temprano para venir para acá, pero todo bien gracias a Dios", señaló Josué sobre su traslado de la Costa Atlántica a la capital. "Venimos con altas expectativas porque realmente porque el último año que hicieron el torneo, nosotros fuimos uno de los equipos que ganamos todos los partidos de la fase de grupos 5-0, asique venimos a superar la fase anterior y venir a ver si tenemos la oportunidad de ganar el campeonato el día de hoy también, las expectativas son altas", añadió Josué Ávila sobre su participación este año en el Red Bull Neymar Jrs Five.