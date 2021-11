José Ábrego

El fútbol en su casa es muy vivido, su familia y el equipo; todos se conocen de hace muchos años y siempre viven con mucha pasión. "La que más me apoya en mi esposa, la mamá de mi hijo, que siempre está ahí con él apoyándome en el fútbol y en todo. Son los que me dan fuerza para seguir adelante y lograr todo".

Cuenta que Wilson le llamó para participar del torneo Red Bull Neymar Jrs Five, "llegamos directo a hacer las cosas bien, para ser campeones. No hubo que buscar compañeros, el equipo ya estaba formado, jugamos muchas ligas y torneos siempre juntos".

Del Red Bull Neymar Jr’s Five lo que más le sorprendió fue el 1 vs 1, "era algo muy bueno, mucho talento y la presión de uno solo jugando por todo el equipo. En un principio yo iba a ser ese jugador, porque soy muy rápido, pero la elección de Edwin Barahona fue la correcta".

No pudo estar el día de la Final Nacional, por complicaciones familiares, "todos somos importantes en el grupo y sabía lo que podía apoyar y en lo que iba a hacer falta. Ese día me levanté y revisé el celular, ellos no me respondían".

La primera reacción que tuvo cuando se enteró que salieron campeones fue llorar, "porque no pude estar ahí, pero después mucha alegría porque era el objetivo de todos, y como una familia vamos a viajar todo juntos a representar a Panamá. Se cumplió nuestro sueño, ya lo habíamos conversado, y doy gracias a Dios porque ellos son mi familia, mis hermanos, y lo que viene va a ser increíble, inolvidable".