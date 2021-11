Red Bull Neymar Jrs Five: El torneo hizo que Neymar volviera a su niñez

El astro brasileño del fútbol, Neymar ; es la imagen principal del Red Bull Neymar Jrs Five , que en este 2021. El delantero del PSG, se inspiró en Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic y espera estar en un alto nivel pasado los treinta años. Neymar está entusiasmado con el regreso del Red Bull Neymar Jrs Five; lo ve como una forma de unir a las personas en torno a una pasión compartida por el fútbol, y un formato que se ha convertido en el referente del fútbol sala.

Actualidad deportiva de Neymar

Neymar Jr, que está firmado con el Paris Saint-Germain hasta 2025, cuando tendrá 33 años, menciona que: “Creo que, físicamente, estoy en mejor forma que cuando llegué a París. por primera vez. He madurado ”, dijo. “He tenido momentos malos durante estos cuatro años en París, como las lesiones que he sufrido. Pero esos momentos también me ofrecieron un tiempo de reflexión que me cambió como persona y como deportista. Creo que he cambiado para mejor ".