El Palvin St. Germain se convirtió en el equipo que representará a Hungría en Qatar en la Final Mundial del Red Bull Neymar Jrs Five 2021. Hungría es el actual campeón del torneo Red Bull Neymar Jrs Five, que se celebró en Brasil en el 2019.

Finalmente, 21 equipos llegaron al desfile en el clima primaveral, incluidos los ex Fat Critters, que ya corren bajo el nombre de Zsrkrtk, que ganaron no solo las dos últimas finales nacionales, sino también la Final mundial en Brasil en 2019. El campeón defensor no anotó un gol en la primera ronda de grupos, luego llegó la señal de advertencia en la segunda: se desarrolló un round robin, debido a su mejor ratio de goles solo pudieron avanzar.

Luego vinieron unos cuartos de final sin problemas, seguidos por los hijos de Odin entre los cuatro primeros y una derrota muy reñida por 2-1. Palvin St. Germain también marchó diligentemente mientras tanto, pero no les tomó mucho llegar a las semifinales: estaban empatados por Teqball, seguido por el gol de oro uno contra uno que ganó Adam.

Entonces no hubo dudas en la final: los 10 minutos no terminaron, los Palvins ganaron 5-0, por lo que podría haber una gran celebración ya que pudieron volar a las Finales Mundiales de Red Bull Neymar Jrs Five 2021 donde jugaron ¡Incluso podría conocer a Neymar! Sin embargo, hay una carga sobre ellos, y la sienten, porque aunque los Crayon no están viajando, Hungría es igualmente la defensora del título de este torneo.