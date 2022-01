Red Bull Neymar Jrs Five: José Ruíz, tomará los penales por Panamá

José Ruíz es parte del equipo de Panamá para el Red Bull Neymar Jrs Five de Qatar.

"La iglesia", equipo que representará a Panamá en la final internacional del Red Bull Neymar Jrs Five en Qatar, inició sus entrenamientos para el torneo y ya tienen seleccionado al especialista para los penales; una situación que se da, si invades el área pequeña que está frente a la portería.

José David Ruíz Cedeño, de 25 años, vive en Samaria, Sinaí, Sector #2.

José jugó en LPF, en la 2da división y ha podido conformar una selección que viajó a México. Yo iba a sacar mi equipo, pero me llamaron y les quedaba una plaza libre y me decidí por sumarse a ellos. La verdad que fue la decisión correcta, ahora siendo campeones lo sé. Dios sabía porque me había puesto en ese equipo".

Reconoce que había mucho nerviosismo el día de la Final, pero estaba muy contento y que gracias a Dios se logró el campeonato. Todos los días piensa en viajar a Qatar con sus compañeros, "tenemos la vara alta del Niupi que logró el 3er puesto en Brasil, nosotros queremos ser campeones". resaltó José Ruiz.

Reglas del torneo Red Bull Neymar Jrs Five

5 vs 5 pero sin arqueros.

Arco pequeño de un metro por un metro, con área donde no pueden entrar ni atacantes ni defensores (si lo invaden, habrá un tiro desde la mitad de cancha sin portero).

Por cada gol en contra, pierdes un jugador (los jugadores estarán enumerados del 1 al 5, y el 5 sería el primero en salir).

El partido dura hasta 10 minutos o hasta que retiren a todos los jugadores del equipo.

Luego del 5 vs 5 en la fase de grupos, llegan las fases eliminatorias, en octavos, cuartos, semifinal y final, no habrá empates y en el caso que ambos equipos queden con los mismos jugadores en cancha, habrá un 1 vs 1, donde el que marca gana.