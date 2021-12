Red Bull Neymar Jrs Five: "La Iglesia" representará a Panamá en Qatar

"La Iglesia" estará en Qatar para el Red Bull Neymar Jrs Five en el mes de enero.

Los ocho clasificados a la final nacional del Red Bull Neymar Jrs Five Panamá, se dividieron en dos grupos de cuatro equipos para lograr un cupo para viajar a Qatar en enero y poder jugar junto a Neymar.

Miguel Ángel Remón, narrador de Rpc, estuvo en la final para relatar la final del Red Bull Neymar Jrs Five, del cual ya ha tenido la oportunidad de colaborar en años anteriores. Señaló que le gusta que Red Bull apoye eventos deportivos y se da la oportunidad que chicos de los barrios de Panamá puedan rozar nivel con otros a nivel internacional. Considera que el nivel de Futsal en Panamá está en ascenso. Cree que estos chicos tienen una técnica envidiable y que el ganador nos representará de buena manera a nivel internacional.

Por su parte Rafe Lucado, señala que cada año que pasa el Red Bull Neymar Jrs Five, hay más nivel y los equipos se preparan mejor para esta disciplina ya que las reglas son únicas. Considera que el equipo que gane en Panamá tendrá un buen nivel para jugar en Qatar.

En la ronda de grupos, se aparecieron partidos como el Redimi2 vs Éxodo Esparta, estos últimos aplicaron el "Sácalos a todos".

En otro de los partidos, La Iglesia en el grupo B veía el juego de Tropical vs Redimi2 y necesitaba que los primeros no ganarán, pero los Redimi2 no habían ganado ningún partido.

Tropical inició ganando y se metían a semifinales, pero Redimi2 empató con un gol que cruzó toda la cancha. Luego tomaron ventaja con el 1-2 y lograron la victoria.

Tras el partido, mencionaron que tenían el "ship" que no iban a perder y ganarían como sea.

SI202110251006_hires_jpeg_24bit_rgb.jpg Eduardo Vásquez

Los cuatro clasificados a semifinales fueron:

La Iglesia, campeón de la 1ra clasificatoria.

El Niupi, campeón del último Red Bull Neymar Jrs Five Panamá.

Éxodo Esparta desde Colón.

La Resistencia

La primera semifinal enfrento a La Resistencia vs Éxodo Esparta, uno de los favoritos ante un equipo que ya tiene tres torneos jugados.

La Resistencia inició ganando, pero Éxodo Esparta anotó tres goles seguidos para casi sentenciar, pero un gol de sus rivales volvió a poner las cosas parejas a un gol. Pero Éxodo Esparta de Colón anotó el cuarto gol y avanzaron a la final nacional del Red Bull Neymar Jrs Five Panamá.

SI202110251020_hires_jpeg_24bit_rgb.jpg Eduardo Vásquez

En la otra semifinal, los actuales campeones de Panamá y que logró el 3er puesto en Brasil en el 2019, El Niupi se enfrentó a La Iglesia, equipo que clasificó gracias a resultados de otros partidos.

Y luego de 10 minutos y un 0-0, el partido semifinal tuvo que definirse por el 1 vs 1 o el llamado Man to Man. Y con una recuperación de Barahona, anotó el gol que les permite eliminar a los campeones y disputar la final vs Éxodo Esparta de Colón.

SI202110251010_hires_jpeg_24bit_rgb.jpg Eduardo Vásquez

La final nacional del Red Bull Neymar Jrs Five Panamá 2021, la disputaron La Iglesia y Éxodo Esparta para obtener un cupo para viajar en enero a Qatar.

Éxodo Esparta anotó el primero gol luego de un tiro de esquina.

Tras una jugada colectiva después de un saque de meta, La Iglesia puso tablas en el marcador.

Luego de esto, el partido se tuvo que definir en un 1 vs 1 o Man to Man (siendo la tercera final consecutiva que el torneo del Red Bull Neymar Jrs Five Panamá se define de esta manera).

Al final Edwin Barahona, con un movimiento de cintura y una definición con la izquierda, le da La Iglesia el boleto directo a Qatar para representar a Panamá en el Red Bull Neymar Jrs Five.

SI202110250984_hires_jpeg_24bit_rgb.jpg Eduardo Vásquez

"Para nosotros es una bella oportunidad de representar a nuestro país y lo vamos a hacer de la mejor manera: con garra, con alegría, con pasión, así como venimos a jugar y ganar, nosotros lo vamos a hacer para todo un pueblo panameño. Panamá va a estar en Qatar, La iglesia va a representar al pueblo panameño”, destacó José Ruiz tras la victoria.