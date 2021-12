Red Bull Neymar Jrs Five: "La Iglesia" inicia los entrenamientos para Qatar

Jean C. Adames, Edwin Barahona, José Ruíz, José Ábrego y Wilson Barahona, representarán a Panamá en el Red Bull Neymar Jrs Five en Qatar.

José jugó en LPF, en la 2da división y ha podido conformar una selección que viajó a México. Yo iba a sacar mi equipo, pero me llamaron y les quedaba una plaza libre y me decidí por sumarse a ellos. La verdad que fue la decisión correcta, ahora siendo campeones lo sé. Dios sabía porque me había puesto en ese equipo".

Reconoce que había mucho nerviosismo el día de la Final, pero estaba muy contento y que gracias a Dios se logró el campeonato. Todos los días piensa en viajar a Qatar con sus compañeros, "tenemos la vara alta del Niupi que logró el 3er puesto en Brasil, nosotros queremos ser campeones". resaltó José Ruiz.

WhatsApp Image 2021-12-31 at 9.32.07 AM.jpeg FOTO / Grey Díaz

Edwin Alberto Barahona Domínguez, de 22 años. Vive en Samaria, Sinaí, Sector #5.

"Yo no iba a participar en el torneo (Red Bull Neymar Jrs Five), iba a jugar con Tropical que me habían invitado, hasta que mis amigos me dijeron que iban a sacar un equipo del barrio ("La Iglesia") y preferí estar con ellos. Un gusto haber visto como los dos equipos llegaron tan lejos. Pero más de haber estado en el equipo campeón".

"Apenas salimos campeones pensamos en ser campeones en Qatar, nos vemos así, nunca vamos a los torneos a participar. Siempre vamos a Competir", concluyó Edwin Barahona.

WhatsApp Image 2021-12-31 at 9.32.11 AM.jpeg FOTO / Grey Díaz

Wilson Barahona, de 22 años. Vive en Samaria, Sinaí, Sector #5.

Reconoce que no iban a participar en el torneo, pero en la última semana se decidieron y convocaron al equipo. "Yo con Jean Carlos, y convocamos al resto de los compañeros. Nosotros lo armamos, sumando a mi hermano y otros amigos que están siempre conmigo en las ligas".

"Nosotros vamos a Qatar a ser campeones (Red Bull Neymar Jrs Five), porque lo que Dios empieza, Dios termina. Vamos con la mentalidad de ganar y dejar a nuestro país en alto. Me acerqué a la Iglesia en la adolescencia, mi mamá perdió un hermano y nos juntamos más como familia ante Dios para pasar esos momentos difíciles". destacó Wilson Barahona.

WhatsApp Image 2021-12-31 at 9.31.56 AM.jpeg FOTO / Grey Díaz

Jean Carlos Adames, tiene 29 años y vive en Samaria, Sinaí, Sector #5.

Cuando está dentro de la cancha, siempre siente la entrega y amor por representar a Samaría en las diferentes ligas y lugares de Panamá, "porque el barrio la gente piensa que es muy peligroso, pero hay gente buena, campeones y campeonas que han representado al país". "A nosotros nos unió Dios, y estamos juntos desde pequeños, desde el barrio, jugando juntos".

Cuenta que cuando había ligas siempre jugaban juntos. "Yo hablé con Wilson cuando venían las inscripciones del torneo. Él y yo inscribimos al equipo y después hablamos con los demás para sumarlos. A Edwin que iba a estar con otro equipo, a José Ábrego, Jean Castillo a Víctor Castillo que no pudo participar, pero es parte del grupo. Yo tuve que faltar al trabajo", relata Jean Carlos Adames.

WhatsApp Image 2021-12-31 at 9.32.08 AM.jpeg FOTO / Grey Díaz

José Abrego, cuenta con 23 años y vive en Samaria, Sector #4, Puente Rojo.

Del Red Bull Neymar Jrs Five lo que más le sorprendió fue el 1 vs 1, "era algo muy bueno, mucho talento y la presión de uno solo jugando por todo el equipo. En un principio yo iba a ser ese jugador, porque soy muy rápido, pero la elección de Edwin Barahona fue la correcta".

La primera reacción que tuvo cuando se enteró que salieron campeones fue llorar, "porque no pude estar ahí, pero después mucha alegría porque era el objetivo de todos, y como una familia vamos a viajar todo juntos a representar a Panamá. Se cumplió nuestro sueño, ya lo habíamos conversado, y doy gracias a Dios porque ellos son mi familia, mis hermanos, y lo que viene va a ser increíble, inolvidable".

WhatsApp Image 2021-12-31 at 9.32.06 AM (1).jpeg FOTO / Grey Díaz

Carlos Díaz, representa a La Iglesia de Dios de la Profecía en Sinaí. Cuenta que los jóvenes llegaron con la necesidad de cambiar, ya que ellos experimentarlo muchas cosas en el "mundo", sin embargo, no pudieron encontrar esa satisfacción que el "mundo" no les ofreció. "Llegaron con el deseo de cambiar, con el deseo de darse para Dios y definitivamente hemos visto el cambio en cada uno de ellos porque lo hemos visto a través de su fruto". Añade que el fútbol es una gran herramienta para ellos porque llevan en su sangre esa pasión por el deporte, además le ayuda a la disciplina y tener un orden. La satisfacción más grande que tiene es que representarán a La Iglesia.

¿Quién estará encargado de los penales en el Red Bull Neymar Jrs Five?

Para el torneo, José Ruíz fue el seleccionado para patear los penales, pero el resto de "La Iglesia", buscan afinar ese disparo.

WhatsApp Image 2021-12-31 at 9.32.02 AM (1).jpeg

El dominio del "Man to Man" o 1 contra 1 en el Red Bull Neymar Jrs Five

La Iglesia, gracias a Edwin Barahona, ganó cinco partidos con el "Man To Man" en el Red Bull Neymar Jrs Five Panamá. (Tres en el clasificatorio, semifinal y en la final nacional). Barahona señaló que la concentración es muy importante y, sobre todo, la defensa.

WhatsApp Image 2021-12-31 at 9.32.05 AM (1).jpeg FOTO / Grey Díaz

Adaptaciones en Qatar para el Red Bull Neymar Jrs Five

Los chicos de "La Iglesia" señalan que se adaptarían fácilmente a la alimentación y a la diferencia horaria de Qatar (8 horas de diferencia con Panamá).

Importancia de la numeración

A la hora de seleccionar los números, del 1 al 5 (es importante está estrategia porque si recibes un gol, el número 5 es el primero en salir, luego el 4 y así sucesivamente).

Jean Carlos Adames señaló que el tomaría el 5 sin problemas, ya que son todo un equipo y deben jalar todos para un solo lado.

José Ruíz tomaría el 4, porque los que quedarían en juego, son más rápidos, con más velocidad y marcan en defensa mejor que él y que tenían los números asignados por su capacidad.

WhatsApp Image 2021-12-31 at 9.31.58 AM (1).jpeg

El "sexto hombre"

De los chicos que no pudieron asistir a este primer entrenamiento, señalaron que Ían Castillo es una "ficha" importante para "La Iglesia" , porque le consideran la fortaleza del equipo, hace que el resto esté bien porque es la base defensiva.

Edwin en concreto dice que él, Ían y José Abrego se encargan de la defensa y que Jean Carlos, José Ruíz y su hermano Wilson, están con el ataque.

Adecuaciones del torneo internacional de Red Bull Neymar Jrs Five

Una de las características principales del Red Bull Neymar Jrs Five Internacional, es que las canchas de los partidos tienen paredes por lo que él balón no saldría por las líneas laterales o de fondo como ellos estuvieron acostumbrados durante el torneo en Panamá. Los chicos de La Iglesia sienten que pueden usarlo a su favor y que en el barrio y las ligas están acostumbrados a usarlos así.