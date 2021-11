Ían Castillo: "Me gusta enseñarle a los demás a través de mi ejemplo de superación"

En cuanto a su familia, vive con su abuela y su mamá, es el menor de 3 hermanos, todos juegan fútbol y están muy orgullosos de él por llegar a representar a Panamá en Qatar, es el sueño de todos.

"Siempre he recibido el apoyo de mi madre, a pesar de escaparme de niño cuando no me daba permiso para jugar, siempre corría para patear el balón en mi barrio y gracias a ella hoy día soy lo que soy, me considero un ejemplo a seguir de mi barrio, porque me gusta el deporte, jugar y luchas por cosas positivas como el futbol, enseñarle a la nueva generación que las cosas no son fáciles, que se deben trabajar. Tengo una historia larga, todos tenemos altas y bajas; me considero sumamente humilde, vengo de un barrio que no es fácil porque se escuchan muchas cosas cuando dices Samaria, pero siempre tuve claro que quiero luchar por mis sueños, por el anhelo que uno quiere, me esfuerzo cada día y me gusta enseñarle a los demás a través de mi ejemplo de superación"; contó Ían Castillo.