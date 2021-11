José Ruiz: "Tenemos la vara alta, queremos ser campeones en Qatar"

José Ruiz, parte del elenco de Panamá en el Red Bull Neymar Jrs Five 2021.

José David Ruiz Cedeño con 25 años, viene de Samaria, Sinaí, Sector 2; es parte del Red Bull Neymar Jrs Five 2021. Relata que cuando tenía 5 años en una escuelita que quedaba por Juan Díaz, ahí comenzó su carrera. Su padre fue el que lo llevó. "Fue algo muy lindo porque él también juega fútbol y quería verme también ahí. En mi familia varios primos juegan fútbol, pero yo he sido el que ha llegado más lejos, jugué en LPF, en la 2da división y he podido conformar una selección que viajó a México".