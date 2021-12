Red Bull Neymar Jrs Five: Kenia ya tiene a sus representantes para Qatar

El One Two TV FC, obtuvo su boleto para representar a Kenia en la final mundial Red Bull Neymar Jrs Five. 130 equipos de toda Kenia se enfrentaron en 2 eliminatorias en Nairobi y Mombasa que culminaron en la final nacional, donde el equipo One Two TV FC se llevó la corona de ganadores tras vencer 1-0 al Talent FC de Mombasa. Fue un día lleno de sorpresas inesperadas y emocionante acción de 5 jugadores y, en esta final, el punto muerto sin goles se rompió con una batalla de 1 contra 1 después del tiempo reglamentario.