Red Bull Neymar Jrs Five: Panamá ya conoce a 4 finalistas para la Final Nacional

En la final del torneo A, El Valle FC y La Resistencia FC buscaron ese distinguido puesto. Ambos equipos venían con muchos empates y ganando en el man to man. En este partido, La Resistencia FC, se llevó el triunfo, con un 2-1.

Jonathan Prescott, de El Valle FC de Colón, se siente muy emocionado, afirma que afrontan cada partido con mucha humildad y aunque no ganaron una final, pasaron a otra final más importante, la nacional del Red Bull Neymar Jrs Five. El sueño ahora es ir a otro país a representar a Panamá y poder conocer a Neymar.

Por su parte, Armando Quintero, capitán de La Resistencia FC, equipo que cuenta con representantes de La Chorrera, Panamá Viejo y Bethania, siente que el nombre va como anillo al dedo debido a que han resistido todos los partidos hasta el final. Le agradece a Dios que lograron la victoria y avanzar hasta la final nacional. Considera que en Panamá existe mucho talento en todos los barrios y otros lados; esperan quedar campeones

Por el tercer lugar, Los Redimi2 vs Los Elegidos definieron este puesto, además de un cupo como mejor tercero para la final nacional. Y luego de un empate, se tuvo que definir en un man to man, siendo Los Redimi2 victoriosos.

Julio Estrada de Los Redimi2, equipo de Caimitillo; admite que el torneo es difícil, competitivo y que gracias a Dios, pasaron la primera fase del Red Bull Neymar Jrs Five, poco a poco, partido a partido, pasaron la segunda fase con gol de oro y llegaron hasta el tercer lugar. Julio estaría encantado que Los Redimi2 viajaran a Qatar y representaran a Panamá en el Red Bull Neymar Jrs Five en Qatar.

Mientras que en la llave B, Utacri y New Opportunity disputaron el tercer lugar del Red Bull Neymar Jrs Five. Utacri ganó fácilmente 5-0, aplicando la regla "Sácalos a todos".

Ángel Reyes de Utacri, equipo que avanzó como mejor tercero, y que cuenta con jugadores de San Miguelito, Tocumen y Panamá Viejo. Ángel reconoció el sacrificio de sus compañeros, quienes faltaron a sus trabajos para poder asistir a los partidos. Buscaban avanzar a la final y lo pudieron hacer como mejor terceros. Admire que el torneo fue bastante difícil, con un grupo cerrado con equipos que juegan futsal pero gracias a Dios lograron sacar el resultado. "El fútbol es lo que más amamos y conocer a Neymar, un jugador top como se dice y representar a Panamá, sería una experiencia bonita.

En la final de la llave B del Red Bull Neymar Jrs Five 2021, San Isidro y Éxodo Esparta, quienes avanzaron a la final nacional; tenían la disputa de llevarse el título de su llave, ambos equipos tenían experiencia en torneos pasados. Pero el Éxodo Esparta, no tuvo piedad del San Isidro y le ganó por 4-0 en los diez minutos, ya que no lograron hacer el quinto y lapidario gol para aplicar la regla "Sácalos a todos".

Gabriel Bejarano, integrante de San Isidro, relata que le tocó quedarse atrás, defender al equipo, buscando el equilibrio. Para la final nacional, esperan ir a competir y guerrear, buscando la victoria. Lamentó la derrota en su llave, pero el objetivo era avanzar al nacional de Red Bull Neymar Jrs Five 2021.

Mientras que por los campeones de la llave B, Roberto Ceballos de Éxodo Esparta de Colón, habla de un objetivo logrado, como lo es llegar a la final nacional, a pesar que se perdió un partido en medio del camino pero lograron salir adelante. Considera que de ser los ganadores de Panamá, sería una felicidad única conocer a Neymar y viajar a Qatar. Piensa que hay mucho talento en panamá y espera muchos mas eventos de estos para apoyar a los jóvenes. "Haber ganado la final, nos da más motivación para seguir trabajando, sabemos que lo que viene es mucho más fuerte"; concluyó Roberto.

RED BULL NEYMAR JR´S FIVE | SEGUNDA ELIMINATORIA

Josué Ávila del FC Five, desde la provincia de Colón señala que su equipo, es un grupo de amigos que vienen jugando fútbol once y que siempre que hay una liga, se reúnen. "La verdad fue bastante relajado, el viaje no pesa, lo que pesa es pararse temprano para venir para acá, pero todo bien gracias a Dios", señaló Josué sobre su traslado de la Costa Atlántica a la capital. "Venimos con altas expectativas porque realmente porque el último año que hicieron el torneo, nosotros fuimos uno de los equipos que ganamos todos los partidos de la fase de grupos 5-0, asique venimos a superar la fase anterior y venir a ver si tenemos la oportunidad de ganar el campeonato el día de hoy también, las expectativas son altas", añadió Josué Ávila sobre su participación este año en el Red Bull Neymar Jrs Five.

Por su parte Emanuel Anderson opinó sobre Neymar Jr., el cual considera un excelente jugador que está proyectado a nivel mundial y siente que próximamente ganará un balón de oro. Añadió que le gustaría conocer a Neymar porque lo admira mucho, su manera de jugar y que viajar a Qatar para conocerlo, seria una gran oportunidad para aprender y mejorar su fútbol.

Del equipo Zucañito, Simón Isgut; recuerda que participó hace un par de años en el Red Bull Neymar Jrs Five y considera que fue buena la experiencia y que ahora espera buen fútbol. Considera que conocer a Neymar sería muy divertido. Cuenta que los integrantes del equipo vienen de varios lugares pero que tienen buena química.

Y Nelson Rovetto, también del Zucañito, aprecia que el torneo tenga a varios jugadores de distintos barrios a demostrar sus habilidades y nivel futbolístico. "Viajar a Qatar sería una experiencia única e inolvidable; conocer a Neymar también y sobre todo, conocer a otros jugadores de otros países, su cultura y habilidades futbolísticas. Considero que Panamá tiene mucho nivel futbolístico, que quizás no sean muy reconocidos pero tienen todo el potencial para representar a Panamá afuera.