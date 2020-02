¿Cómo celebrar San Valentín con solo 10 balboas?

Lau Chan • 4 Feb 2020 - 03:00 AM

Seguro lo primero que te vino a la mente es que es totalmente imposible celebrar una de las fechas más consumistas sin gastar un buen billete, y no te lo niego, por años nos han insertado un chip que el verdadero valor de este día se resume en entregar el arreglo de flores más grande o la cena en el restaurante más elegante.

Pues te vengo a quitar esa idea que los comercios y empresas nos han metido en la cabeza; sí se puede pasar un excelente día de los enamorados con solo 10 balboas. ¡Aquí te damos un super plan!

Olvídate de lo material

Si tuvieramos que pensar en qué regalar con solo 10 balboas, entonces solo nos alcanzaría para un peluche de B/.8.99 y un chocolate, por eso, ese día olvídate totalmente de lo material, piensa en regalar momentos y emociones. Después de que ella o él salga de su trabajo, intenta buscarlo(a), no importa si no tienes carro, lo importante es que te vea de sorpresa afuera de su trabajo. Ese primer gesto, te aseguro le causará una felicidad grande. (Y, todavía sigues con los 10 balboas en tu bolsillo)

Llévalo(a) al supermercado

Dile que escoja los ingredientes de su comida favorita, su cara al principio va a ser de "¿what?", pero creeme valdrá la pena, puede ser una lasagna, spaguettis a la carbonara, arroz con pollo, no sé, siempre las personas tenemos una comida que nos da felicidad o nos transporta a una etapa de nuestras vidas y esa comida jamás será muy elaborada, por lo general es sencilla y económica, si no me crees, mira la película ratatouille y me echarás otro cuento. (Ya aquí te habrás gastado unos 7 balboas)

Después que él o ella escoja los ingredientes de esa comida que va a ser para dos, entonces van a tener que escoger ir a la casa tuya o a la de tu pareja, preferiblemente la que puedan estar más a solas. Ya si están casados pues mucho mejor, y si tienen hijos, trata de haber acordado con tiempo con una hermana o tu madre para que los cuide por una noche.

Cocinen juntos

¿Hace cuánto no cocinan juntos? A veces por el cansancio o la costumbre solo cocina uno para el otro pero pocas veces cocinan juntos, la comida conecta y mejor aún si tenemos a la persona que amamos junto a nosotros riendo mientras condimenta la carne o corta la cebolla (suena super raro pero al hacerlo te das cuenta que es muy bonito cocinar con tu pareja) Ponganse cada uno un delantal para que creen el ambiente acogedor y detallista.

Regala ese momento

Mientras cocinan, ríen y hablan, eso es lo que en verdad vas a regalar con solo 10 balboas: ¡Recuerdos! son tan necesarios en estos tiempos, en donde las parejas nos quejamos de la atención absurda que le damos a las redes sociales. Aprovechen este día para conectar más y desconectarse de lo material y el mundo digital.