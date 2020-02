Las pedidas de mano más sorprendentes de famosos panameños

View this post on Instagram

No sé ni por dónde empezar, iniciemos con que AGRADEZCO A DIOS Y A LA VIDA POR CRUZARTE EN MI CAMINO. Domingo 27 de octubre de 2019, iniciaba el día, íbamos a lo que YO NO SABÍA que sería uno de los días más importantes de nuestras vidas. Un día me dice @aureliotamayo adivina? @heartsonfirepanama nos quiere en un comercial, yo WHAT, (desde el día uno caí en la trampa) y así fue como poco a poco me fue preparando para este día. No me van a creer, me tuvo de 7am a 4pm grabando el dichoso comercial. El equipo de “grabación” que, por cierto, LOS ODIO CON MI ALMA INFINITAMENTE, TODOS SABÍAN TODO, son increíbles, LOS QUIERO CON TODO MI CORAZÓN. Gracias @balloonsbylialeottau @carlosyap_ @heartsonfirepanama @sgardenpty @jeeppty @centralhotelpanama @tatiksbypatt Ese día estabas tan feliz, que no entiendo cómo ni siquiera lo sospeche. Amor mío, ahora que puedo llamarte futuro esposo, quiero decirte que no puedo estar más segura del gran paso que vamos a dar, seguramente el más importante de nuestras vidas y como te dije ese día TE ACEPTO MIL VECES. Hemos enfrentado batallas y tormentas, pero fuimos más fuertes, hemos luchado porque creemos en este amor que poco a poco hemos ido construyendo. Porque así somos, y así es como me enamoré de ti. Para siempre. Te prometo tratar de ser un modelo a seguir para nuestras niñas. Quiero que tanto a ti como a mí nos vean como una fuente de amor y motivación. También te prometo que no importa cuántas veces nos enojemos, siempre encontraremos la manera de solucionarlo, prometo que hablaré y no me iré a dormir enojada. Que te besaré siempre antes de ir al trabajo y que nunca faltará el amor en nuestro hogar. Por si no entienden el audio: Alcé la mirada para ver qué me decía MariGaby (la que nos había “contratado” para el comercial) y pregunto: ¿esto que es? A lo que Aurelio me contesta, ¿te quieres casar conmigo? Le respondo, ¿esto forma parte del video? Aurelio me mira sonreído y contesta “no”, a lo que yo le digo “qué es esto?, él me contesta, “quiero saber si te quieres casar conmigo mi amor” y yo sin pensarlo contesté SI. Luego grité, “ESTO NO ERA NINGÚN COMERCIAL” ❤️ AYYYYY DIOS MÍO ME CASO 💍