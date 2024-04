Centros comerciales en Panamá: ¿Cuáles son sus horarios y dónde están ubicados?

Centros Comerciales en Panamá: Horarios de lunes a domingos

Entre los principales centros comerciales que ofrecen una amplia variedad de descuentos se encuentran:

Megamall

Ubicado en Nuevo Tocumen, Panamá Este, que abre sus puertas de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y los domingos de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., con la comodidad de ser Pet Friendly.

Town Center

En Costa del Este, con horario de atención de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., también permitiendo la entrada de mascotas.

Los Andes Mall

En el Distrito de San Miguelito, que abre de domingo a jueves de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y los viernes y sábados de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., también siendo Pet Friendly.

image.png

AltaPlaza Mall

Con horario de atención de lunes a jueves de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., los viernes y sábados de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Metromall

En la avenida Domingo Díaz, Panamá, con horario de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Albrook Mall

Ubicado en la Avenida Roosevelt, Panamá, abierto de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Atrio Costa Del Este

Con horario de atención de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y los domingos y feriados de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., también siendo Pet Friendly.

Centro Comerciales en Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí

Westland Mall, Panamá Oeste

En Panamá Oeste, que extiende su horario los fines de semana hasta las 9:00 p.m. los sábados y los domingos hasta las 7:00 p.m.

Santiago Mall, Veraguas

Que atiende de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y los domingos de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., ofreciendo la opción de llevar a tus mascotas.

Chiriquí Mall

El primer centro comercial de Chiriquí, con horario de atención de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., donde también se reciben a las mascotas con gusto.

Estos centros comerciales ofrecen una experiencia de compra única, donde tanto nacionales como turistas pueden aprovechar los descuentos y promociones especiales durante estas fechas destacadas.