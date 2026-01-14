Panamá Tecnología -  14 de enero de 2026 - 10:33

Ciberseguridad: abren inscripciones para el Cybersecurity Conference 2026

Cybersecurity Conference 2026, un evento virtual y gratuito que reunirá expertos para analizar riesgos, tendencias y desafíos clave en ciberseguridad.

Cybersecurity Conference 2026

Cybersecurity Conference 2026

Cortesía
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El evento académico anual organizado por el equipo de Sistemas Aplicativos (SISAP), Cybersecurity Conference 2026, reunirá a líderes, profesionales y comunidades interesadas en la ciberseguridad de la región. La iniciativa surge en un contexto donde las amenazas digitales crecen en complejidad y donde el conocimiento actualizado marca la diferencia entre anticiparse al riesgo o reaccionar tarde.

Cybersecurity Conference 2026: convocatoria abierta para participar

El encuentro será completamente virtual y gratuito. Su programación busca fortalecer el conocimiento, promover el intercambio de experiencias y abrir conversación de alto nivel dentro del ecosistema de seguridad digital. Se desarrollará del 20 de enero al 5 de febrero, con seis charlas distribuidas en dos sesiones semanales (martes y jueves).

Las personas interesadas pueden inscribirse en el siguiente enlace: https://bit.ly/ZoomCybersecurityConference

WhatsApp Image 2026-01-14 at 8.21.07 AM
Evento gratuito.

Evento gratuito.

La agenda aborda temas relacionados a la computación cuántica, defensa contra el ciberfraude, gestión ejecutiva del riesgo digital, detección proactiva de amenazas, gobernanza para inteligencia artificial generativa y seguridad centrada en identidades.

Las conferencias fueron seleccionadas para responder a preocupaciones actuales del sector, desde el impacto de la computación cuántica hasta la gestión del riesgo desde la alta dirección. También abordan temas como confianza digital, detección anticipada de amenazas y los retos que plantean las identidades no humanas, en un escenario donde la inteligencia artificial y la automatización transforman tanto las defensas como las tácticas de los atacantes.

El Cybersecurity Conference 2026 se presenta como un espacio para acceder a conocimiento especializado y comprender las tendencias que marcarán el rumbo de la seguridad digital. Nanne indicó que el objetivo del evento es fortalecer la mirada estratégica de empresas y profesionales, subrayando que “la ciberseguridad requiere preparación, criterio y colaboración entre distintos actores”.

En esta nota:

Recomendadas

Más Noticias