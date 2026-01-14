Ciberseguridad: abren inscripciones para el Cybersecurity Conference 2026

El evento académico anual organizado por el equipo de Sistemas Aplicativos (SISAP), Cybersecurity Conference 2026 , reunirá a líderes, profesionales y comunidades interesadas en la ciberseguridad de la región. La iniciativa surge en un contexto donde las amenazas digitales crecen en complejidad y donde el conocimiento actualizado marca la diferencia entre anticiparse al riesgo o reaccionar tarde.

Cybersecurity Conference 2026: convocatoria abierta para participar

El encuentro será completamente virtual y gratuito. Su programación busca fortalecer el conocimiento, promover el intercambio de experiencias y abrir conversación de alto nivel dentro del ecosistema de seguridad digital. Se desarrollará del 20 de enero al 5 de febrero, con seis charlas distribuidas en dos sesiones semanales (martes y jueves).

Las personas interesadas pueden inscribirse en el siguiente enlace: https://bit.ly/ZoomCybersecurityConference

La agenda aborda temas relacionados a la computación cuántica, defensa contra el ciberfraude, gestión ejecutiva del riesgo digital, detección proactiva de amenazas, gobernanza para inteligencia artificial generativa y seguridad centrada en identidades.

Las conferencias fueron seleccionadas para responder a preocupaciones actuales del sector, desde el impacto de la computación cuántica hasta la gestión del riesgo desde la alta dirección. También abordan temas como confianza digital, detección anticipada de amenazas y los retos que plantean las identidades no humanas, en un escenario donde la inteligencia artificial y la automatización transforman tanto las defensas como las tácticas de los atacantes.

El Cybersecurity Conference 2026 se presenta como un espacio para acceder a conocimiento especializado y comprender las tendencias que marcarán el rumbo de la seguridad digital. Nanne indicó que el objetivo del evento es fortalecer la mirada estratégica de empresas y profesionales, subrayando que “la ciberseguridad requiere preparación, criterio y colaboración entre distintos actores”.