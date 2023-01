Victor Ballesteros regresa a A Lo Panameño 

Ya las dudas habían despertado desde el post que se había publicado en la cuenta de Instagram de A Lo Panameño, en el que le daban la bienvenida a Victor "Lijin" pero esto ocurrió el Día de los Inocentes, por lo que la gente sospechaba que no era verdad.

Este sábado 14, formó parte de la cobertura del Desfile de las Mil Polleras, y se le dio la bienvenida oficial al presentador y músico panameño en manos de la folclorista Elena Llorach.

Por su parte, el propio presentador expresó unas palabras de total agradecimiento hacia la familia que él eligió.

Nadie escoge a su familia ni su nombre cuando nace” pero de seguro está tropa de locos @hectormencomo @freddsantana13 @doralismela @migcoto y los que no están en esta foto que son otra jarapá de gente! la vida los puso en mi camino y desde hace años, decidimos ser familia, por y para algún sabio propósito, hace casi 3 años la vida nos separó, pero en este 2023 nos vuelve a unir, para seguir echando pa’lante la carreta de la cultura, folkore e identidad nacional, no saben la alegría que me da volver a estar juntos hermanos, l@s amo.

Expresó Victor Ballesteros en su cuenta de Instagram, a lo que sus compañeros como Doralis Mela expresó Bienvenido compañero @victorlijin lo extrañamos mucho. ¡Bienvenido Lijin!