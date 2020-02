SHOWBIZ • 5 Feb 2020 - 08:41 AM

Aunque la vida doméstica del clan Kardashian parece sacada de una telenovela, con infidelidades, separaciones y embarazos secretos, incluso ellos se están empezando a quedar sin contenido a la hora de rellenar dieciocho temporadas. La solución que han encontrado para mantener el interés y no quedarse sin tramas ha pasado por ir cediendo parte del protagonismo a sus allegados.

La última en incorporarse el año pasado a ese grupo de secundarios de lujo fue Sofia Richie, antigua amiga de Kendall y Kylie Jenner y actual pareja de Scott Disick, ex de Kourtney Kardashian y padre de sus tres retoños.

La relación sentimental de la modelo con el empresario ha generado una gran curiosidad por la diferencia de edad que existe entre ellos y por la discreción con que han tratado de manejarla. Sin embargo, los espectadores no volverán a asomarse a su rutina diaria en los próximos episodios porque ella ha tomado la decisión de dar un paso atrás y empezar a trabajar en su verdadera vocación: ser actriz.

"Creo que durante una temporada no me atrevía a hacer nada por el miedo a fracasar, pero 2020 será el año en que dejaré atrás esos temores. Voy a empezar a involucrarme en distintos proyectos relacionados con la interpretación muy pronto. Están sucediendo un montón de cosas interesantes y que me emocionan mucho", ha desvelado la hija de Lionel Richie en declaraciones a Entertainment Tonight.

Por el momento, la joven de 21 años -cuya hermana mayor es la famosa diseñadora Nicole Richie- está centrándose en realizar audiciones para personajes muy similares a ella con el objetivo de ir ampliando poco a poco su repertorio y, eventualmente, labrarse un nombre propio fuera de la industria de la moda o de la música.

"Siempre he tenido la sensación de vivir a la sombra de todo el mundo, pero soy muy diferente a mi padre o a mi hermana, y tengo la impresión de que por fin he encontrado mi camino y es una sensación maravillosa", ha concluido.