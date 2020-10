EFE • 16 Oct 2020 - 08:20 AM

En 2012, los médicos le dieron a Zach Sobiech un año de vida por un cáncer de huesos poco común (osteosarcoma), momento en el que el joven de 17 años conmocionó al mundo con una canción, "Clouds", que también inspiró la nueva película de Disney.

La plataforma Disney+ estrena este viernes la cinta protagonizada por Fin Argus y Neve Campbell ("Scream"), que cuenta la historia del estadounidense de 17 años que cumplió su sueño y se convirtió en estrella de la música poco antes de morir.

Publicidad

"Es la peor pesadilla para una madre. Yo no conocía la historia, me llegó el guión y me conmovió", comentó a EFE la actriz Neve Campbell, quien interpreta a la madre Sobiech.

El título de la película hace referencia a uno de los temas que Sobiech compuso antes de fallecer.

"Clouds" se volvió todo un himno para las personas que luchaban contra graves enfermedades, superó las 3 millones de reproducciones en diciembre de 2012, cuando el joven falleció. Actualmente, el vídeo roza las 15 millones de visualizaciones.

UN HIMNO POR LA VIDA

La manera en la que Sobiech convirtió en música su propia despedida se registró en dos documentales e inspiró versiones de artistas como Jason Mraz, Sara Bareilles, The Lumineers y Passenger.

"I'll fly a little higher/Go up in the clouds because the view is a little nicer" (Volaré un poco más alto/subir a las nubes porque la vista es más bonita), reza el estribillo de la canción.

Su madre, Laura Sobiech, escribió las memorias "Fly a Little Higher: How God Answered a Mom's Small Prayer in a Big Way", en las que se basa el filme dirigido por Justin Baldoni, conocido por "Five Feet Apart".

Los estudios Warner Bros. llevaron al celuloide esta historia, que finalmente estrenará Disney en formato musical con el músico y actor Fin Argus en el papel de Zach Sobiech.

"Recuerdo en 2013, cuando esta canción explotó. La historia tocó mucho a mi familia porque también estaba afectada de cerca por el cáncer. Así que cuando llegué a la audición fue algo especial", recordó Argus en una videollamada.

Por su parte, Campbell conoció la historia tras leer el guión y el libro escrito por la madre a la que interpreta en la pantalla, junto a Thomas Everett Scott ("13 Reasons Why") en el papel del padre.

"Fue maravilloso contar con la familia en el rodaje, yo leí el libro de Laura y me enamoré de su persona y de su fortaleza. Quería representarla de la mejor manera posible y hacer justicia", explicó la actriz, que hace poco confirmó su regreso a la franquicia "Scream".

LA FAMILIA ESTUVO EN EL RODAJE

La madre de Zach Sobiech comentó durante el rodaje su emoción al ver al protagonista caracterizado como su hijo, con su misma ropa. "Ahora lo echo aún más de menos", aseguró entonces.

Según Argus la grabación estuvo llena de "momentos así", una emoción que el director ha querido trasladar a la pantalla de una manera íntima y natural con la que muchos espectadores podrán sentirse representados en sus propias experiencias.

"Yo cree un grupo de chat con los amigos de él y seguimos en contacto", aseguró el actor.

Tras el estreno de "Mulan" en septiembre, "Clouds" es la nueva apuesta de Disney para su propia plataforma de contenidos en un momento en el que parece imposible estrenar largometrajes en los cines debido a la pandemia de coronavirus.