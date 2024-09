¡Emocionante! Dorindo Cárdenas llora de alegría tras ganar Yo Me Llamo 2024

"El orgullo más grande que siento de toda esta temporada, y que a lo largo de todas las entrevistas que me hicieron he mencionado, es que el cuarto jurado no votó por Marcelino Pinzón, sino por el grande de los grandes", comenzó diciendo Dorindo Cárdenas de Yo Me Llamo 2024.

Dorindo Cárdenas, el primer artista de música típica que gana Yo Me Llamo

El señor Marcelino Pinzón, de 64 años, ha hecho historia en la sexta temporada de Yo Me Llamo 2024 al convertirse en el primer artista de música típica panameña en ganar este mega proyecto.

"Para mí representa un orgullo inmenso. Tengo en mente el apoyo de tanta gente que me encontré por la calle, y algo que fue muy significativo para mí fueron los niños", comentó el artista en su entrevista sobre cómo se sentía.

Durante la entrevista, el ganador de la sexta temporada de Yo Me Llamo 2024 tuvo la oportunidad de recibir una llamada del artista original Dorindo Cárdenas.

"De verdad que hay que felicitar a Telemetro por cómo montaron y manejaron este programa. También agradezco el apoyo que dieron al prospecto que me representaba. Tengo que agradecer mucho a Telemetro y a su equipo. Esto es muy emocionante; se nota cómo se acoplaron con él, y también felicito a Marcelino por su adaptación al programa", comentó el Maestro Dorindo Cárdenas tras el triunfo.

Por su parte, entre lágrimas, el señor Marcelino Pinzón le agradeció al artista: "Gracias por existir".