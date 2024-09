Yo Me Llamo 2024: Así quedaron los resultados de la electrizante final

¡Impactante! Así estuvo la gran final de Yo Me Llamo 2024 , la cual estuvo llena de emoción, con los cinco artistas finalistas, quienes ofreciendo actuaciones memorables que sin duda serán recordadas para la historia, sin embargo el jurado como el público dieron su veredicto tras una noche de talento deslumbrante.

Le podría interesar: Dorindo Cárdenas es el ganador de esta 6ta temporada de Yo Me Llamo 2024

Primera ronda de presentaciones en la final de Yo Me Llamo 2024

El primer artista en salir al escenario fue Luis Fonsi, quien conquistó a todos con su gran éxito "Despacito". Seguidamente, Michael Jackson tomó el escenario de los sueños y dejó a todos sin palabras con su impactante presentación de "Dangerous".

La artista Gloria Trevi fue la tercera en aparecer, sorprendiendo al público con su interpretación de Con los ojos cerrados. Por su parte, Dorindo Cárdenas no se quedó atrás, contagiando a todos con el mejor estilo de la música típica panameña al ritmo de "Necesito de ti".

Tina Turner cerró la noche con broche de oro, ofreciendo un espectáculo de altura con su interpretación de "Heard It Through The Grapevine".

Segunda ronda presentaciones en la final de Yo Me Llamo 2024

En esta ocasión, el primero en salir al escenario fue el Rey del Pop, Michael Jackson, quien interpretó la emotiva canción "Heal The World". La segunda en presentarse en esta ronda fue la cantante Gloria Trevi, dejando a todos sin palabras tras su interpretación de "No querías lastimarme".

El tercero en subir al escenario fue Luis Fonsi, con su interpretación de "Quisiera poder olvidarme de ti". Sin embargo, otra que dejó a todos impresionados fue Tina Turner, quien brilló con "We Don't Need Another Hero".

Por último, pero no menos importante, el cantante Dorindo Cárdenas cerró las presentaciones con el tema "Antorcha encendida".

Resultados de la gran final de Yo Me Llamo 2024

A continuación los resultados de la gran final de Yo Me Llamo 2024:

5to lugar: Gloria Trevi

4to lugar: Michael Jackson

3er lugar: Tina Turner

2do lugar: Luis Fonsi

1er lugar: Dorindo Cárdenas